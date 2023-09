Jadon Sancho vs Erik ten Hag y las 10 peleas entre jugadores y entrenadores más infames en la historia del fútbol

El técnico del Manchester United y su delantero intercambiaron golpes el domingo, pero no son el primer dúo jugador-entrenador que se pelea.

El Manchester United estaba desesperado por fichar a Jadon Sancho y finalmente se hizo con el prodigio inglés del Borussia Dortmund en julio de 2021 por 74 millones de libras (92 millones de dólares). Sin embargo, desde entonces, el extremo ha luchado por justificar su altísimo precio.

Las cosas simplemente no funcionaron consistentemente bajo el mando Ole Gunnar Solskjaer, y el entrenador interino Ralf Rangnick tampoco pudo sacar lo mejor de él, a pesar de que ambos comparten una conexión alemana. Sin embargo, la carrera de Sancho en el United ha caído a niveles aún más bajos con Erik ten Hag.

Después de perderse una parte considerable de la campaña 2022-23 debido a "problemas físicaos y mentales", Sancho apenas ha aparecido esta temporada e incluso quedó completamente fuera del equipo la última jornada en la derrota de su equipo por 3-1 contra el Arsenal el domingo.

Durante su conferencia de prensa posterior al partido, Ten Hag explicó que su ausencia se debió a sus acciones en el entrenamiento, lo que llevó al jugador de 23 años a responder a su entrenador después del partido en las redes sociales. "¡Por favor, no crean todo lo que leen! No permitiré que la gente diga cosas que son completamente falsas. Me he comportado muy bien en el entrenamiento esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. "He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo", escribió Sancho.

Queda por ver qué sucederá a continuación en esta lamentable historia, pero no hay nada nuevo en el hecho de que jugadores y entrenadores se peleen. Y como lo demuestran los ejemplos siguientes, en la era moderna no siempre son los entrenadores los que salen victoriosos...

Getty/GOAL composite

David Beckham vs Sir Alex Feguson

Quizás la disputa entre entrenador y jugador más infame de todos los tiempos. Con el Manchester United perdiendo 2-0 en el descanso en una eliminatoria de la FA Cup de 2003 contra su acérrimo rival, el Arsenal, Sir Alex Ferguson pronunció algunas palabras de enojo durante el intervalo.

En un momento, destacó a David Beckham, de quien el técnico del United creía que había estado quitando el pie del pedal mientras se acercaba a su fichaje por el Real Madrid. Cuando Ferguson se acercó al jugador, le dio una patada en la cara y el corte resultante requirió varios puntos.

Al día siguiente, las fotos de la herida de Beckham aparecieron en todos los periódicos. Ferguson reveló en su autobiografía que el incidente le convenció de que estaba perdiendo el control del vestuario e imploró a la directiva que vendiera al mediocampista lo antes posible. Ellos cumplieron debidamente y Beckham se mudó al Santiago Bernabéu ese verano.

Getty/GOAL composite

Mick McCarthy vs Roy Keane

La disputa fue tan amarga y divisiva que generó su propia página de Wikipedia. El 'incidente de Saipan' surgió de la reacción explosiva de Roy Keane ante lo que consideró preparativos inadecuados por parte de la FAI antes de la campaña de Irlanda en la Copa del Mundo de 2002.

El mediocampista expresó sus (muchas) quejas al Irish Times, lo que, comprensiblemente, irritó al técnico Mick McCarthy. Cuando se publicó la entrevista, el entrenador de Keane le preguntó al respecto y la respuesta del centrocampista fue legendaria.

"Mick, eres un mentiroso... Eres un maldito imbécil. No te califico como jugador, no te califico como entrenador y no te califico como persona. Eres un maldito imbécil y puedes meterte la Copa del Mundo en el cu... ¡La única razón por la que tengo trato contigo es que de alguna manera eres el entrenador de mi país! ¡Puedes metértelo en el cu..!"

Como era de esperar, Keane abandonó la concentración poco después, lo que provocó que se desatara el infierno en su casa en Irlanda. A pesar de la intervención del entonces Taoiseach, Bertie Ahern, las posibilidades del centrocampista de regresar se extinguieron cuando optó por conceder una entrevista al Mail on Sunday en la que afirmó que sus compañeros tenían estándares más bajos que él.

Más recientemente, los dos hombres parecieron enterrar el hacha cuando sus respectivos equipos del campeonato se enfrentaron. Pero el incidente seguirá siendo recordado como la saga más explosiva en la historia del fútbol irlandés.

Getty Images

Sir Alex Ferguson vs Roy Keane

Keane y Ferguson son dos de las figuras más legendarias de la historia del United, pero un asunto tan trivial como una villa de vacaciones hizo que la relación de la pareja se deteriorara en 2005. El irlandés supuestamente no estaba contento con el estado de la casa que le habían asignado a su esposa y sus cinco hijos para el viaje de entrenamiento de pretemporada del club a Portugal. Sin embargo, el técnico del United no estuvo de acuerdo, al considerar que Keane estaba siendo innecesariamente difícil.

"Lo que noté en él ese día mientras discutía con él fue que sus ojos comenzaron a entrecerrarse, casi como pequeñas cuentas negras. Fue aterrador verlo, y soy de Glasgow", recordó Ferguson al presentar su autobiografía.

Poco después, Keane dejaría el club y los dos hombres continuaron atacándose en los medios en los años siguientes.

Getty Images

Raymond Domenech vs Nicolas Anelka

Francia no es ajena a unnconflicto en un torneo, pero su rivalidad entre todo el equipo contra el entrenador Raymond Domenech en la Copa del Mundo de 2010 fue impresionante incluso para sus propios estándares. La raíz de la tensión fue Nicolas Anelka, de quien se informó que le dijo a su entrenador "vete a la mie..., hijo de pu..." durante el descanso de la derrota de Les Bleus ante México.

Desde entonces, ha negado rotundamente haber gritado esas palabras, y Domenech respalda su historia, pero aún así hubo una pelea seria y Anelka fue enviado a casa después de ese partido.

El daño ya estaba hecho: Francia perdió su último partido y quedó eliminada de la fase de grupos. Más tarde, Anelka recibiría una suspensión de 18 partidos en partidos internacionales y no volvería a jugar con su país.

Getty/GOAL composite

José Mourinho vs Paul Pogba

En los meses posteriores al regreso de Paul Pogba a Old Trafford, su relación con el entrenador José Mourinho fue todo felicidad. Sin embargo, durante la temporada 2017-18, las cosas comenzaron a cambiar.

A principios de la siguiente temporada, Mourinho le quitó la vicecapitán al jugador. La decisión se produjo después de meses de informes de que la relación de ambos se había dañado irrevocablemente, y el dúo se enfrentó en el campo de entrenamiento en un video capturado en septiembre de 2018.

Mourinho fue despedido poco después, pero ese no fue el final de la disputa. En abril de 2021, después de que el portugués se hiciera cargo del Tottenham, Pogba lanzó un ataque contra su ex entrenador y le dijo a Sky Sports: "Una vez tuve una gran relación con Mourinho. Todo el mundo lo vio y al día siguiente no sé qué pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni siquiera yo lo sé".

Mourinho no aceptó la versión de Pogba y respondió: "Me gustaría decir que me importa un comino lo que diga. No me interesa en absoluto".

Getty Images

José Mourinho vs Ricardo Quaresma

Cuando el Inter fichó a Ricardo Quaresma en 2008, Mourinho pronto dejó claro que planeaba convertir al famoso jugador de espíritu libre en alguien más disciplinado. Se puede decir con seguridad que el experimento no funcionó, ya que el entrenador declaró apenas unos meses después paso por los nerazzurri: "Tendrá que aprender, de lo contrario no jugará, y estoy seguro de que cambiará y se volverá tácticamente más disciplinado. Le gusta patear el balón con la parte exterior del pie, pero si me preguntas por él dentro de unos meses, estaremos hablando de un Quaresma diferente".

Después de un comienzo terriblemente decepcionante en Milán, Quaresma fue cedido al Chelsea. Eso tampoco funcionó y la temporada siguiente, una vez más apenas apareció cuando Mourinho llevó al Inter a un famoso triplete.

Como lo demuestra una reciente entrevista con el periódico portugués Publico, está claro que el especialista en trivela no guarda muchos buenos recuerdos de su paso por San Siro. "Me quitaron la alegría y la confianza en mí mismo. En un momento ni siquiera me convocaron más. Me sentía al margen de la plantilla y me despertaba llorando cuando tenía que asistir a los entrenamientos", afirmó.

"Todavía no entiendo algunas cosas que pasaron con él (Mourinho). Tan pronto como llegué a Milán, me dejaron claro que sólo me contrataron porque Mourinho me quería. Luego, de repente, dejé de jugar. Es cierto que no estaba en mi mejor momento físico y viendo los partidos por televisión ni siquiera me reconocía, pero si un entrenador te solicita y luego no te ayuda en tu momento de necesidad... "

Getty/GOAL composite

Jose Mourinho vs Tanguy Ndombele

En abril de 2020, Mourinho acaparó los titulares cuando convocó a varios de sus jugadores del Tottenham para una sesión de ejercicios improvisada en Monken Hadley Common en el apogeo del confinamiento impuesto por el coronavirus.

"En una escala del uno al 10, ¿Qué tan sorprendido estaba?" Tanguy Ndombele recordó a The Guardian un año después. "¿Honestamente? Diez. Le pregunté por qué debería correr y me dijo que simplemente tenía que hacerlo. Así que en realidad no fue nada. Después me felicitó y dijo que había corrido bien”.

Mourinho podría haber quedado impresionado con su mediocampista en esa ocasión, pero en general su relación fue extremadamente difícil. Apenas un mes antes de aquel infame entrenamiento público, el técnico de los Spurs había criticado públicamente al jugador tras un decepcionante empate con el Burnley.

"En la primera parte no teníamos mediocampo", dijo. "Tengo que decir que él (Ndombele) ha tenido suficiente tiempo para llegar a un nivel diferente. Sé que la Premier League es difícil y algunos jugadores tardan mucho en adaptarse a una liga diferente. Pero un jugador con su potencial tiene que dar Nos da más de lo que nos da, especialmente cuando ves cómo juegan Lucas (Moura), (Gio) Lo Celso y esos jugadores. Esperaba más de él en la primera parte".

Ndombele apenas jugó cuando se reanudó la Premier League, y aunque Mourinho finalmente suavizó su postura sobre el francés, fue despedido antes de que el jugador pudiera regresar.

Getty Images

José Mourinho vs Luke Shaw

Completando el cuarteto de enemistades de Mourinho (aunque podríamos haber incluido algunas más, por supuesto) está su larga batalla con Luke Shaw en Old Trafford. Aunque el defensor apareció con bastante regularidad durante el tiempo de 'The Special One' en el banquillo del United, recibió varias críticas públicas.

Después de 25 minutos durante el empate 1-1 de su equipo contra el Everton en abril de 2017, Mourinho afirmó que Shaw había jugado con "su cerebro", tal era el nivel de instrucción táctica detallada que estaba dando en la línea de banda. Estos comentarios se produjeron apenas unos días antes de que cuestionara el "enfoque y la ambición" del jugador y afirmara que estaba "muy por detrás" de las otras opciones de lateral izquierdo del United en ese momento.

Las burlas de Mourinho tampoco cesaron después de su despido del United, ya que criticó la jugada a balón parado de Shaw mientras trabajaba como analista. El internacional inglés recordó la complicada relación con el entrenador en una entrevista con SportBible en 2021 y dijo: "Muchas de las cosas que sucedieron entre nosotros dos, a veces él las abordó de la manera correcta. Creo que mucha gente estará de acuerdo con eso en el club".

"Nuestra relación no fue la mejor. Probablemente fue bastante fácil ver eso desde afuera. Pero una cosa que José hizo fue hacerme mucho más fuerte mentalmente. Creo que la fuerza mental es lo que destacaría de ese período con José Mourinho".

"Creo que me sentí parte del equipo con Ole (Gunnar Solskjaer), mientras que con José a veces no me sentía así. Ole mostró su fe y confianza en mí. Siempre creí que vendrían buenos tiempos. Me mantuve firme y cavé profundo. Pasé por muchas cosas, pero salí mejor del otro lado".

Getty Images

Roberto Mancini vs Mario Balotelli

"Puedo entender (si algunos jugadores están frustrados). Le dije (a Mario Balotelli])que si jugabas conmigo hace 10 años, te daría todos los días tal vez un puñetazo en la cabeza. Pero hay diferentes maneras de ayudar a chicos como Mario ".

Así resumió Roberto Mancini su trabajo con Balotelli en el Manchester City, y ambos chocaron en más de una ocasión. El entrenador mantuvo la fe en el delantero durante gran parte del caos, y su favoritismo incluso frustró a algunos miembros del equipo. Esta fue ciertamente una relación de amor y odio.

Durante un amistoso de pretemporada contra LA Galaxy en 2011, el entrenador italiano sustituyó al delantero después de que intentara extrañamente (y falló) un audaz taconazo, en lugar de golpear el balón en la portería vacía. En enero de 2013, este extraño dúo llegó incluso a las manos en el campo de entrenamiento, después de que el delantero le propinara una dura entrada a su compañero Gaël Clichy.

Luego, en 2023, cuando Mancini era seleccionador de Italia e ignoró la buena forma de Balotelli para convocarlo, prefiriendo el delantero argentino Mateo Retegui, el entonces delantero del FC Sion, pareció burlarse de su exjefe del City en Instagram: "Claramente no hay amor perdido entre la pareja".

Getty Images

Roberto Mancini vs Carlos Tévez

Si bien Mancini fue bastante indulgente con las payasadas de Balotelli, fue menos comprensivo cuando se trataba de Carlos Tevez. Su enemistad surgió de un incidente ocurrido en septiembre de 2011, cuando el argentino se negó a ser sustituido durante un partido de la Champions League ante el Bayern de Múnich.

Después del incidente, Tevez regresó a Argentina, donde incluso consideró retirarse. Sin embargo, finalmente regresó al equipo en febrero siguiente, ayudando al City a asegurar su primer título de la Premier League. En declaraciones al sitio web del club en 2022, finalmente dio su versión de los hechos.

"Dije que si (Mancini) quería, estaba listo para continuar, pero no iba a seguir calentando porque ya había pasado unos 35 minutos calentando. Y a partir de ahí, fue de ida y vuelta. entre nosotros, un poco en inglés, otro poco en español, otro en italiano... y creo que se malinterpretaron las palabras".

"Debido a que se lo estaba contando en el calor del momento, él solo entendió las cosas que quería. Solo quería saber si me iba a usar o no, y no se trata de quién tenía razón o quién no. Se trata de intentar que se ponga en mi lugar".