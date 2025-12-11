Jacksonville Jaguars vs New York Jets: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Jacksonville Jaguars intentarán mantener su impulso el domingo por la tarde al recibir a los New York Jets, con el objetivo de lograr su quinta victoria consecutiva.

Jacksonville viene de una victoria contundente, desmantelando a los Colts 36–19 para su segundo triunfo consecutivo con doble dígito. De hecho, tres de las últimas cuatro victorias de los Jaguars han sido por 17 puntos o más, una señal de que este equipo está en racha en el momento justo.

Por otro lado, los Jets volvieron a la realidad el fin de semana pasado, siendo derrotados 34–10 por los Dolphins en Miami.

Horario del inicio del partido Jacksonville Jaguars vs New York Jets

Los Jacksonville Jaguars y los New York Jets juegan el domingo 14 de diciembre de 2025 en el Everbank Stadium en Jacksonville, Florida, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con el inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

Jacksonville responde con una unidad mucho más equilibrada y productiva, anotando 25.2 puntos por partido mientras acumulan 206.2 yardas aéreas y 121.7 yardas terrestres por juego. La defensa también ha hecho su trabajo, permitiendo solo 20.9 puntos por juego.

Trevor Lawrence ha lanzado para 2,880 yardas con 18 touchdowns (aunque sus 11 intercepciones han sido costosas en ocasiones), y Travis Etienne Jr. sigue siendo el motor del juego terrestre, acumulando 917 yardas y siete touchdowns en 201 acarreos idénticos.

Informe de Lesiones de los Jaguars: Johnny Mundt – cuestionable, Parker Washington – cuestionable, Andrew Wingard – cuestionable.

Noticias del equipo New York Jets

Los Jets llegan a Florida con más incertidumbre en la posición de mariscal de campo que en cualquier otro momento de esta temporada. Con Tyrod Taylor (ingle) y Justin Fields (rodilla) fuera de juego, Nueva York recurrirá al novato Brady Cook. El ex destacado de Missouri hizo su primera aparición en la NFL la semana pasada en relevo de Taylor, completando 14 de 30 pases para 163 yardas pero lanzando dos intercepciones costosas. Miami arrolló a los Jets 34-10, marcando la cuarta derrota consecutiva de Nueva York.

Nueva York entra en la Semana 15 anotando 19.7 puntos por partido, apoyándose en un enfoque centrado en el juego terrestre con 128.4 yardas terrestres y un modesto promedio de 146.5 yardas aéreas. Defensivamente, los Jets han estado permitiendo 26.8 puntos por partido.

Eso significa que se espera que Brady Cook o Adrian Martinez dirijan la ofensiva. Un constante apoyo, sin embargo, ha sido Breece Hall, quien ha acumulado 877 yardas y tres touchdowns en 201 acarreos.

La ofensiva de Nueva York ha estado estancada todo el año, permaneciendo cerca del sótano de la liga tanto en puntuación como en yardas totales. Con un mariscal de campo novato con problemas ahora dirigiendo el barco, hay pocas razones para creer que su suerte cambiará repentinamente contra un equipo de Jacksonville en plena racha.

Informe de Lesiones de los Jets: Tyler Baron – dudoso, Kiko Mauigoa – dudoso, Azareye’h Thomas – dudoso.

Ver y transmitir en vivo Jaguars vs Jets en EE.UU.

El juego de Jaguars vs Jets en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se darán a conocer pronto, así que estate atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Jaguars vs Jets a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 encuentros de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Jaguars vs Jets

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy Jaguars vs Jets

Trevor Lawrence apareció en el informe de lesiones de Jacksonville con un problema persistente en el tobillo que lo limitó durante la práctica del miércoles. No parece ser algo que amenace su estado para la Semana 15, pero los gestores de fantasía deberían seguir atentos a las actualizaciones a medida que avance la semana.

Travis Etienne Jr. se dirige al fin de semana como uno de los corredores de fantasía más confiables en la lista, con analistas casi unánimemente esperando una actuación sólida contra los Jets. Nueva York ha sido vulnerable ante los corredores últimamente, cediendo la segunda mayor cantidad de puntos de fantasía a la posición durante las últimas cinco semanas. Aunque Tuten podría quitarle algún toque ocasional en la línea de gol, Etienne sigue siendo una opción segura como RB1 bajo que puedes alinear con confianza.

No fue exactamente un espectáculo de fuegos artificiales para Jakobi Meyers, ya que registró su marca más baja de yardas en sus cinco juegos con los Jaguars. Aun así, extendió su racha de touchdowns a tres juegos. Su química con Lawrence ha funcionado rápidamente, el veterano receptor abierto está promediando más de cuatro recepciones y rondando las 60 yardas por partido desde que llegó a Jacksonville.

Brian Thomas Jr. técnicamente regresó la semana pasada después de perderse tres juegos, pero esta fue la primera vez que realmente pareció ser él mismo nuevamente, mostrando la explosividad en el campo que lo hizo un novato del Pro Bowl. Ha sido una temporada de fantasía intermitente para Thomas, pero este podría ser el impulso que necesitaba para un resurgimiento tardío. Ahora pondrá a prueba su habilidad para hacer jugadas contra una difícil secundaria de los Jets en la Semana 15.

Predicciones del Juego Jaguars vs Jets

Los Jacksonville Jaguars parecen haber redescubierto su confianza de principios de temporada, pareciendo nuevamente el equipo que brevemente estuvo en la cima de la AFC en octubre. Por otro lado, los New York Jets llegan cojeando a la Semana 15 tras haber sido superados claramente por Miami en una actuación que querrán olvidar.

Este enfrentamiento tiene todos los componentes de un duelo desigual. Jacksonville no debería tener problemas para establecer la carrera contra un frente de los Jets que ha estado permitiendo grandes avances, y Trevor Lawrence está preparado para una tarde sin estrés con una protección sólida. Con tiempo para operar, podrá aprovecharse de los esquineros de Nueva York y mantener la ofensiva en marcha.

¿Y defensivamente? El ataque al pase de los Jaguares está preparado para otro festín. Dada la inconsistencia de los Jets en la línea ofensiva, el frente siete de Jacksonville debería pasar mucho tiempo en el backfield, interrumpiendo cualquier ritmo que Nueva York intente establecer.

Predicción: Jacksonville logra una victoria cómoda de principio a fin y extiende su racha ganadora sin mucha resistencia.

Probabilidades de apuestas de Jaguares vs Jets

Diferencia de puntos

Jets +12.5 (-110)

Jaguares -12.5 (-110)

Línea de dinero

Jets: +500

Jaguares: -700

Total

41.5 (Más de -110/Menos de -110)