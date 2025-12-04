Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Indianapolis Colts y los Jacksonville Jaguars se enfrentan el domingo 7 de diciembre en el EverBank Stadium en uno de los enfrentamientos más intrigantes de la AFC en la semana 14.

Jacksonville entra al fin de semana con un 8-4, liderando la AFC Sur y buscando afianzar su control sobre la división. Los Jaguars llegan tras una dominante victoria de 25-3 como visitantes sobre los Tennessee Titans, y después de este partido, enfrentarán a los Jets, Broncos y una revancha con los Colts para cerrar su tramo.

Por su parte, los Colts también tienen un 8-4 y comparten ese mismo liderazgo de división, aunque llegan tras una ajustada derrota en casa de 20-16 contra los Houston Texans. Indianápolis ahora enfrenta un difícil camino con los Seahawks, 49ers y otro enfrentamiento con los Jaguars en el horizonte.

Hora de inicio del partido Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

Los Jaguars y los Colts se enfrentarán en la semana 14 de la temporada de la NFL en el EverBank Stadium en Jacksonville, Florida, el domingo 7 de diciembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los fanáticos en los Estados Unidos.

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

Jacksonville publicó su primer informe de lesiones de la semana el miércoles, y vino con muchas preocupaciones. Dos titulares, el receptor abierto Parker Washington y el safety Andrew Wingard, estuvieron ausentes en la práctica, sumándose a una lista creciente de golpes y moretones. Wingard está actualmente en el protocolo de conmoción cerebral, mientras que Washington está cuidando la lesión de cadera que sufrió durante la victoria 25-3 sobre los Titans el domingo.

Los Jaguars también estuvieron sin el ala defensiva Travon Walker (rodilla) y el tackle izquierdo Walker Little (conmoción cerebral). Walker ya se ha perdido los dos últimos partidos, y Little salió del juego contra Tennessee justo antes del medio tiempo y no regresó.

Tampoco faltaron los participantes limitados, con ocho jugadores restringidos en la sesión del miércoles: el liniero ofensivo Chuma Edoga (pantorrilla), el guardia derecho Patrick Mekari (conmoción cerebral), el tackle defensivo Arik Armstead (mano), el ala defensiva Danny Striggow (rodilla), los linebackers Devin Lloyd (pecho) y Foye Oluokun (pecho), el pateador de despeje Logan Cooke (hombro) y el centro largo Ross Matiscik (espalda).

En el lado positivo para Jacksonville, el safety Eric Murray, quien recientemente abrió su ventana de activación de 21 días, regresó a la práctica completa, acompañado por el esquinero/nickel Jourdan Lewis, quien parece haber superado el problema en el cuello que lo limitó la semana pasada.

Jacksonville avanzó a 8-4 en la temporada gracias a una dominante victoria 25-3 sobre Tennessee. A pesar de ir perdiendo 3-0 al principio, Jacksonville cambió rápidamente el guion, entrando al medio tiempo con una ventaja de 18-3 y dejando a los Titans sin puntos el resto del camino para asegurar un resultado contundente. Los Jags superaron a Tennessee 272–188 en yardas totales, convirtieron 3 de 13 terceros intentos y ganaron la batalla de pérdidas de balón 2-0.

Trevor Lawrence entregó eficientemente, terminando 16 de 27 para 229 yardas y dos touchdowns, mientras que Travis Etienne Jr. fue contenido en tierra con 28 yardas en 12 acarreos. Jakobi Meyers lideró el grupo de receptores, capturando seis pases para 90 yardas y un touchdown.

Informe de Lesiones de los Jaguars: Travon Walker – fuera, Patrick Mekari – fuera, Chuma Edoga – fuera.

Noticias del equipo Indianapolis Colts

Los Colts han confirmado que estarán sin la estrella de la esquina Sauce Gardner por ahora después de que él sufrió una lesión en la pantorrilla en la Semana 13. ¿La buena noticia? La organización sigue confiando en que estará de vuelta en el campo antes de que termine la temporada.

Para comenzar la semana, el receptor Josh Downs (cadera/rodilla) y el compañero de la secundaria defensiva Kenny Moore (enfermedad/tobillo) también aparecieron en el informe de lesiones, dando a Indy un puñado de preocupaciones a seguir mientras continúan las preparaciones.

Indianapolis, también con un récord de 8-4, busca recuperarse después de una decepcionante derrota 20-16 ante Houston. Indy quedó detrás 3-0 tras el primer cuarto y estaba atrás 10-6 al descanso, luego montó un empuje tardío para cerrar la brecha a cuatro en el cuarto cuarto antes de que su última serie se detuviera en downs.

Los Colts fueron superados 364-281 en total, lograron solo 3 de 10 en terceros downs, pero ganaron el margen de pérdidas 1-0. Daniel Jones lanzó para 201 yardas y dos touchdowns en 14 de 27 pases, mientras que Jonathan Taylor acumuló 85 yardas en 21 intentos. Alec Pierce lideró a todos los receptores de los Colts, registrando cuatro recepciones para 78 yardas y un touchdown en el esfuerzo perdedor.

Reporte de Lesiones de los Colts: Sauce Gardner – dudoso, Jaylon Carlies – reserva de lesionados.

Ver y transmitir en vivo Jaguars vs Colts en EE. UU.

El partido Jaguars vs Colts en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fans también pueden seguir la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Jaguars vs Colts a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Jaguars vs Colts

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada que comienzan en $386. Desde allí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para conocer el desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Fantasy Football: Jaguars vs Colts

Daniel Jones entra en la Semana 14 como una opción de mariscal de campo de fantasía jugable, aunque lejos de ser emocionante. La mayoría de los analistas están en la misma página: su techo está limitado por su falta de movilidad y la tendencia de los Colts a apoyarse en un guion ofensivo conservador. El enfrentamiento no es aterrador, pero cualquiera que confíe en una producción más allá del territorio bajo de QB2 probablemente esté mordiendo más de lo que puede masticar.

En el terreno, Indianápolis ha frenado los ataques terrestres contrarios últimamente. Desde la Semana 10, han permitido la segunda menor cantidad de puntos de fantasía a los corredores y las segundas menores yardas por tierra por juego. Con ambos equipos desesperados por una victoria, es probable que los Colts necesiten que Jonathan Taylor sea la chispa si quieren salir victoriosos. Para los administradores de fantasía, su perfil en la Semana 14 se siente estable y confiable, simplemente no esperen fuegos artificiales.

A través del aire, Michael Pittman Jr. sigue produciendo resultados de WR1/WR2, ubicándose en el puesto 16 en puntos de fantasía por juego. Él comanda un 20.9% de participación en objetivos mientras promedia 51.7 yardas por recepción por juego, 1.74 yardas por ruta corrida, y un 24.7% de participación en primeras lecturas. También está empatado en segundo lugar en la plantilla con diez miradas en la zona roja y seis lanzamientos profundos, un uso fuerte que mantiene su flecha de fantasía apuntando hacia arriba.

Mientras tanto, Trevor Lawrence ha estado cocinando en silencio. Desde la Semana 9, es el QB12 en puntos de fantasía por juego, registrando números de QB1 en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Entre 38 mariscales de campo calificados en ese período, ocupa el puesto 19 en yardas por pase por juego, 11 en yardas por intento, 13 en tasa de lanzamientos altamente precisos, 10 en porcentaje de objetivos atrapables y 15 en tasa de lanzamientos heroicos.

Los Colts han estado en mitad de tabla contra el pase durante ese período, ubicándose en el puesto 16 en yardas por intento y tasa de éxito por jugada de pase mientras permiten el undécimo menor CPOE y calificación de pasador. Con Sauce Gardner fuera, esto se perfila como una confrontación neutral a favorable para Lawrence, dándole otro camino hacia un estatus de QB1 de bajo nivel.

En el campo trasero de Jacksonville, Travis Etienne se sitúa en el RB16 en puntos de fantasía por juego, registrando un promedio de 17.2 toques y 84.7 yardas desde la línea de golpeo. Cuenta con un uso élite, siendo 13º en participación de jugadas, 11º en oportunidades ponderadas y cuarto en toques en la zona roja entre los corredores. Sin embargo, la eficiencia ha disminuido un poco: de 55 corredores calificados, ocupa el 29º lugar en tasa de carreras explosivas y el 31º en yardas después del contacto por intento.

La semana pasada, Jakobi Meyers impulsó el juego aéreo con un 22.2% de participación de objetivos, 90 yardas de recepción, 3.10 yardas por ruta corrida, y un 35.3% de participación en la primera lectura, terminando como el WR11. Desde la Semana 11, ha mantenido un 22.8% de participación en la primera lectura, 68 yardas por juego, 2.65 yardas por ruta corrida, y un 27.8% de participación en la primera lectura, cifras que indican un valor consistente en fantasía y no un pico pasajero.

Predicciones del Juego Jaguars vs Colts

Las cosas siguen empeorando para los Indianapolis Colts, y perder a Sauce Gardner solo añade más leña al fuego. Con su mejor hombre de cobertura fuera, Trevor Lawrence y los Jaguars de repente tienen un menú aún más amplio de desajustes para aprovechar. Se espera que jugadores como Jakobi Meyers y Brenton Strange encuentren muchos puntos débiles en esta secundaria golpeada.

Combinado con una presión de pase de Jacksonville que ha estado en racha, con 12 capturas en los últimos cuatro encuentros, es difícil ver a Indianapolis resistiendo firmemente. Si esa línea frontal continúa colapsando los bolsillos a este ritmo, los Colts estarán jugando desde atrás toda la tarde.

Predicción: Jacksonville aprovecha las ventajas del enfrentamiento, supera a los Colts y amplía su ventaja en la cima de la AFC Sur.

Probabilidades de Apuestas Jaguars vs Colts

Diferencial

Colts -1.5 (-110)

Jaguars +1.5 (-110)

Línea de Dinero

Colts: -125

Jaguars: +105

Total

48.5 (Más de -110/Menos de -110)