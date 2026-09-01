Jack Grealish regresa a su antiguo amor, el Everton. El mediapunta llega cedido por el Manchester City. Grealish ya jugó la temporada pasada como cedido en el club del entrenador David Moyes.

Grealish ya no tenía asegurado un puesto en el once en el Manchester City, donde su contrato expira dentro de un año. El internacional inglés, 39 veces convocado, espera volver a tener minutos cada semana en el Everton.

El exjugador del Aston Villa ha disputado dos partidos oficiales desde su regreso al Manchester City, pero no logró contribuir a ningún gol en 53 minutos. El pasado fin de semana ya ni siquiera entró en la convocatoria.

El cedido tuvo un inicio fulgurante la temporada pasada en el Everton y fue nombrado Jugador del Mes en agosto. Firmó dos goles y seis asistencias en 20 partidos, antes de que una lesión en el pie truncara su progresión en febrero.

«Se siente muy bien. Soy muy feliz. Creo que en todos los aspectos de la vida, no solo en el fútbol, doy mi mejor versión cuando me siento querido. Eso es lo que me han dado el entrenador, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados», celebró Grealish en la página web del Everton.

«Cada vez que veo a un aficionado del Everton, siento amor puro; la manera en que me han recibido desde aquel primer partido contra el Leeds, eso no lo olvidaré nunca. Significa mucho para mí y espero haber podido hacer felices a algunos aficionados del Everton», añadió el nuevo fichaje.

Grealish podría debutar el domingo con el Everton. Ese día, el Manchester United visitará el Hill Dickinson Stadium.