Italia llora la muerte de la leyenda del Inter Sandro Mazzola (83)

La leyenda del Inter Sandro Mazzola ha fallecido a los 83 años. El italiano murió en la noche del viernes al sábado tras una larga enfermedad.

Mazzola jugó durante su carrera, entre 1960 y 1977, exclusivamente en el Inter a nivel de clubes. El exdelantero se convirtió allí en uno de los mayores jugadores de la historia del club.

En total, Mazzola disputó 565 partidos con el Inter, en los que marcó 158 goles. Tanto en 1964 como en 1965 ganó la Copa de Europa con los Nerazzurri . Mazzola también fue cuatro veces campeón de liga con su club. En 1965 fue el máximo goleador de la Serie A.

Mazzola también logró grandes éxitos con la selección nacional. En 1968, Italia conquistó el título europeo en casa, con Mazzola como titular. Dos años después también alcanzó la final del Mundial, aunque la perdió ante el Brasil de, entre otros, Rivellino, Carlos Alberto y, por supuesto, Pelé.

En 1971, Mazzola fue elegido como el segundo mejor futbolista del mundo, por detrás de Johan Cruyff. Mazzola siguió vinculado al Inter también después de su carrera como jugador, donde trabajó, entre otros cargos, como director técnico.

Mazzola también trabajó en el Genoa y el Torino como, entre otras funciones, director técnico. Con el Torino, Mazzola tuvo desde muy temprano en su propia vida un vínculo eterno. En 1949, cuando tenía seis años, su padre Valentino Mazzola murió, junto a otras treinta personas, en el accidente aéreo del Torino.

En Italia, la noticia del fallecimiento de Mazzola ha causado un gran impacto. Los clubes han expresado sus condolencias a los familiares de Mazzola y al Inter, que este sábado por la tarde juega a las 18:00 horas en Roma contra la AS Roma.



