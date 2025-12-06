Istanbul Basaksehir vs Fenerbahce, Super Liga de Turquía: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la 14ª jornada de la Süper Lig, Başakşehir se enfrentará a Fenerbahçe en su propio estadio. El equipo Amarillo-Azul, la pasada semana empató 1-1 con el líder Galatasaray, perdiendo así la oportunidad de colocarse en la cima y quedándose en segundo lugar.
Por otro lado, Başakşehir derrotó a Kasımpaşa en Estambul con un marcador de 3-1, sumando así los 3 puntos. Başakşehir busca vencer a Fenerbahçe para ascender en la tabla de posiciones. El equipo Amarillo-Azul, tras el partido contra Galatasaray, pretende volver a la senda de la victoria.
El enfrentamiento de la 14ª jornada de la Trendyol Süper Lig se disputará el sábado 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Başakşehir Fatih Terim y se transmitirá en vivo por DAZN.
GOAL presenta aquí todo lo que necesita saber sobre cómo ver el partido, incluyendo canal de TV, información de la programación y más.
¿Cómo verlo desde cualquier lugar con VPN?
Los aficionados al fútbol que se encuentren en el extranjero y no tengan acceso a la emisión de la Süper Lig en su país pueden usar un servicio de VPN para ver el partido. Servicios de VPN confiables como NordVPN permiten cifrar la conexión a internet y acceder a servicios de transmisión en diferentes países. Si no sabe qué VPN es la opción más adecuada, puede consultar la guía de VPN preparada por GOAL para transmisiones deportivas.