Istanbul Basaksehir vs Fenerbahce, Super Liga de Turquía: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la 14ª jornada de la Süper Lig, Başakşehir se enfrentará a Fenerbahçe en su propio estadio. El equipo Amarillo-Azul, la pasada semana empató 1-1 con el líder Galatasaray, perdiendo así la oportunidad de colocarse en la cima y quedándose en segundo lugar.

Por otro lado, Başakşehir derrotó a Kasımpaşa en Estambul con un marcador de 3-1, sumando así los 3 puntos. Başakşehir busca vencer a Fenerbahçe para ascender en la tabla de posiciones. El equipo Amarillo-Azul, tras el partido contra Galatasaray, pretende volver a la senda de la victoria.

El enfrentamiento de la 14ª jornada de la Trendyol Süper Lig se disputará el sábado 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Başakşehir Fatih Terim y se transmitirá en vivo por DAZN.

GOAL presenta aquí todo lo que necesita saber sobre cómo ver el partido, incluyendo canal de TV, información de la programación y más.

¿Cómo verlo desde cualquier lugar con VPN?

Los aficionados al fútbol que se encuentren en el extranjero y no tengan acceso a la emisión de la Süper Lig en su país pueden usar un servicio de VPN para ver el partido. Servicios de VPN confiables como NordVPN permiten cifrar la conexión a internet y acceder a servicios de transmisión en diferentes países. Si no sabe qué VPN es la opción más adecuada, puede consultar la guía de VPN preparada por GOAL para transmisiones deportivas.

Hora de inicio del partido Başakşehir vs Fenerbahçe

Superlig - Superlig Basaksehir Fatih Terim Stadyumu

Noticias de equipo y alineación

Istanbul Basaksehir contra Fenerbahce alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager N. Sahin Alineación probable Suplentes Manager D. Tedesco

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Enfrentamientos Directos

Tabla de Posiciones