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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Isak: superé con éxito esta pesadilla con el Liverpool

A. Isak
Liverpool
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Suecia
Inglaterra

¿Será el verdadero despegue con el Liverpool?

Alexander Isak dejó atrás su difícil inicio con el Liverpool, después de marcar dos goles en nueve minutos para conducir a su equipo a la victoria sobre el Ipswich por 2-0, el viernes.

Tras su traspaso desde el Newcastle United por 125 millones de libras esterlinas, en una operación récord en aquel momento, Isak sufrió lesiones durante su primera temporada con el Liverpool, y marcó solo cuatro goles en 22 participaciones.

El jugador, de 26 años, elevó su cuenta a tres goles en tres partidos en la Premier League esta temporada, después de firmar su doblete en el estadio de Portman Road.

El delantero de la selección de Suecia declaró a la cadena "Sky Sports": "No fue fácil. Fue una lesión larga, y fue una temporada difícil en general. Pensaba: primero quiero hacer un buen Mundial, y luego empezar bien la temporada, que es lo que siento que he hecho ahora".

Y añadió el delantero sueco: "Esta temporada quedó, en cierto modo, a mis espaldas, pero no fue fácil".

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Los goles de Isak le dieron a Andoni Iraola su primera victoria en el cargo de director técnico del Liverpool, en su tercer intento, mientras que el exentrenador del Bournemouth afirmó que no siente ninguna preocupación respecto a que Isak siga sacudiendo las redes.

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