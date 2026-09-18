Isak revela lo oculto: esto es lo que me empujó a dejar el Newcastle y elegir al Liverpool

El sueco Alexander Isak aseguró que su traspaso al Liverpool durante el pasado mercado de fichajes de verano fue una decisión fácil para él, señalando que el estatus del club, sus aspiraciones y su fuerte deseo de contar con él jugaron un papel decisivo en cerrar la operación.

Isak pasó del Newcastle al Liverpool el último día del mercado de fichajes en septiembre de 2025, por 125 millones de libras esterlinas, en una operación que se convirtió en la más cara de la historia de los traspasos británicos.

El delantero sueco dijo, en declaraciones al programa "The Football Interview" a través de la cadena "BBC Sport": "El Liverpool es un club enorme, y todo lo relacionado con el club hizo que la decisión fuera muy clara; además, la ambición del club y su deseo de ficharme fueron una parte importante de mi decisión".

Isak se había ausentado de la pretemporada del curso pasado, en medio de la incertidumbre sobre su futuro con el Newcastle, después de haberse entrenado con su antiguo club, la Real Sociedad, asegurando anteriormente que algunas promesas que había recibido en el Newcastle no se habían cumplido.

El comienzo de Isak con el Liverpool no fue fácil, pues tuvo dificultades para anotar goles durante su primera temporada con el equipo, antes de sufrir una lesión de fractura en la pierna que lo apartó de los terrenos de juego entre diciembre y abril.

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A pesar de esas circunstancias, el jugador de 26 años aseguró que no sintió arrepentimiento por su traspaso a Anfield, y dijo: "No, jamás. Nunca lo he pensado de esa manera".

Y añadió: "La fractura de pierna fue algo difícil, y cualquiera que haya sufrido una lesión de larga duración sabe lo complicado que es, pero cuando estás en un buen lugar y te sientes bien, no tiendes a mirar atrás, porque eso no te aporta nada. Yo miro hacia el futuro y me siento muy optimista e ilusionado de cara a esta temporada".

Durante el verano, Isak disputó su primera participación en un Mundial con la selección de Suecia, después de haber jugado 22 partidos con el Liverpool la temporada pasada, con un total de apenas 1.032 minutos. Marcó un gol y dio tres asistencias con la selección de su país, antes de caer eliminado ante Francia en los dieciseisavos de final.

Isak explicó que la participación en el Mundial llegó en el momento perfecto para él, y dijo: "Jugar para la selección de tu país en un Mundial es un sueño que persigue la mayoría de la gente. Y tras las lesiones que sufrí la temporada pasada, el torneo me dio la oportunidad de jugar y recuperar el ritmo de los partidos y mi nivel técnico".

En el plano táctico, Isak reveló que Andoni Iraola, el nuevo entrenador del Liverpool en sustitución de Arne Slot, le exige participar en la presión y la defensa desde las líneas delanteras, al considerarlo parte del sistema ofensivo del equipo.

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Y dijo: "El entrenador me pide participar en la defensa, pero en posiciones que nos permitan, al recuperar el balón, lanzar contraataques rápidos y llevar el balón a la línea delantera. Quiere que marque goles, pero también quiere que defienda".

Isak señaló que la filosofía de Iraola se basa en la intensidad, la presión alta y el juego directo, asegurando que este estilo puede ayudarle a él y al equipo a marcar más goles.

Isak cuenta con 60 goles en la Premier League, mientras que la temporada 2024-2025 fue su mejor registro goleador en la competición, después de marcar 23 goles con la camiseta del Newcastle.

A pesar de su ambición de ayudar al Liverpool a ganar títulos, el delantero sueco aseguró que no se marca objetivos goleadores concretos, explicando: "Todo el mundo sabe que el éxito para este club significa ganar títulos. Quiero marcar en cada partido, pero soy del tipo de personas que no se fija objetivos personales concretos".

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