Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, rompió el silencio que rodea el futuro del equipo tras la salida de su estrella egipcia Mohamed Salah, hablando con franqueza sobre las dificultades del club para encontrar un sustituto que llene el enorme vacío que dejó el Faraón en la fortaleza de Anfield.

Mohamed Salah había decidido abandonar las filas del Liverpool el pasado junio, un año antes del final de su contrato, en un movimiento impactante que terminó con su incorporación al club turco Trabzonspor, dejando tras de sí un gran hueco en la línea ofensiva del Liverpool.

Desde su marcha, el Liverpool ha sido vinculado con más de un nombre para sucederle, encabezados por la estrella francesa Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, ya que los informes de prensa apuntan a que el club inglés está cerca de cerrar el fichaje a cambio de 120 millones de libras esterlinas.

Y durante una entrevista exclusiva con la leyenda del club Steven Gerrard para el canal inglés TNT Sports, Iraola fue preguntado por los últimos avances en este espinoso asunto, y su respuesta estuvo cargada de expectación, cuando dijo: "Espero que estemos cerca, sobre todo porque solo nos quedan cuatro o cinco días de mercado de verano".

Y el director técnico del Liverpool añadió: "Hemos tenido paciencia hasta ahora, creo que también necesitamos más de ella, pero hay muchas cosas ya en marcha. Deseamos anunciar las cosas rápido, porque esa posición estaba entre nuestras prioridades, especialmente tras la marcha de Mohamed Salah".

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Y concluyó sus declaraciones confirmando la magnitud del reto que afronta el club, al decir: "Todos saben que tenemos un gran vacío que debemos llenar. Ese fue el eje principal de nuestra atención en el actual mercado de fichajes".

La afición del Liverpool permanece sobre ascuas, a la espera del anuncio oficial del sucesor de Salah, antes del cierre del mercado de fichajes de verano.