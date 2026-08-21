Iraola da luz verde para cerrar el fichaje excepcional

El Liverpool intensifica sus movimientos para fichar a Adam Wharton, centrocampista del Crystal Palace, durante el actual periodo de traspasos, ante la inminente salida de Curtis Jones de las filas del equipo.

Jones está muy cerca de fichar por el Inter de Milán, lo que sitúa al Liverpool ante una decisión importante respecto a la incorporación de un nuevo jugador para compensar su marcha antes del cierre del mercado de fichajes.

El nombre de Wharton ha surgido como una de las opciones más destacadas sobre la mesa del club inglés, aunque el empeño del Crystal Palace en retener al internacional inglés podría hacer que cerrar la operación en la recta final del mercado resulte sumamente complicado.

Declan Rice, centrocampista del Arsenal y de la selección inglesa, había elogiado las cualidades de Wharton y lo había descrito como un centrocampista "excepcional".

Fuentes conocedoras del mercado de fichajes informaron al sitio "CaughtOffside" de que el Liverpool está dispuesto a acelerar sus gestiones para fichar a Wharton, como posible sustituto de Curtis Jones.

Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, se ha mostrado de acuerdo con la idea de sumar al jugador de 22 años a "Anfield", dada su gran adecuación al estilo que el entrenador español desea implementar.

Wharton destaca por su capacidad para controlar el ritmo de juego desde posiciones retrasadas, además de la calidad de sus pases y su habilidad para construir los ataques desde atrás, factores que podrían dar a Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai un mayor margen para avanzar y participar en labores ofensivas.

El Crystal Palace fija el precio de Wharton

Las estimaciones indican que el Crystal Palace valora a Wharton en unos 78 millones de libras esterlinas, mientras que otras fuentes apuntaron a la posibilidad de que sus exigencias económicas alcancen los 100 millones de libras esterlinas, dada la importancia del jugador para el equipo y su gran potencial a largo plazo.

El Crystal Palace tiene una posición fuerte en las negociaciones, ya que el club no afronta presiones que lo empujen a vender al jugador, y además el propio Wharton parece cómodo con la idea de continuar en el equipo la próxima temporada.

La cadena "talkSPORT" informó de que Wharton insinuó que espera seguir en el Crystal Palace la nueva temporada, pese al creciente interés por hacerse con sus servicios.

El interés por Adam Wharton no se limita al Liverpool, ya que el Manchester United realizó una consulta sobre la posibilidad de fichar al jugador, aunque hasta ahora no ha quedado claro el grado de seriedad del interés del club.

El nombre de Wharton también figura en el radar del Real Madrid, lo que podría aumentar la intensidad de la competencia por el jugador, especialmente si el Crystal Palace decide abrir la puerta a negociar su salida.

¿Merece Wharton esta cantidad?

Desde el punto de vista técnico, Wharton parece una opción adecuada para el Liverpool, pues goza de serenidad bajo presión, tiende a pasar hacia adelante y sabe recibir el balón de los defensas y contribuir a la construcción del juego.

Esas características podrían convertirlo en un jugador clave en el centro del campo del Liverpool, sobre todo si Iraola busca un pivote capaz de regular el ritmo de los partidos y asegurar el equilibrio entre las líneas. Pero el Liverpool estará obligado a ser cauteloso en sus negociaciones y a que la salida de Curtis Jones no se convierta en una justificación para pagar una cantidad desorbitada por fichar a su sustituto.

Los informes indican que Jones va camino de fichar por el Inter de Milán, por lo que pagar una cantidad que podría alcanzar el triple del valor de la operación de su salida para incorporar a un sustituto representaría un enorme compromiso económico para el club.

Es cierto que Wharton es más joven y podría tener un mayor potencial de desarrollo en el futuro, pero la posición del Crystal Palace le otorga una clara ventaja en las negociaciones, sobre todo porque el club no está obligado a venderlo, en un momento en el que el propio jugador parece abierto a continuar su trayectoria en el equipo.

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