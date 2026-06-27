Inzaghi pone tres condiciones... y Benzema complica al Al-Hilal

El técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, ya prepara la plantilla para la próxima temporada. Ha informado a la directiva de sus necesidades en el mercado de fichajes, mientras el club decide el futuro de sus estrellas extranjeras, entre ellas Karim Benzema.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Inzaghi ha pedido fichar a tres jugadores: un lateral derecho local, un central local y un delantero que lidere el ataque la próxima temporada.

El técnico italiano prioriza el lateral derecho, aunque el club mantiene en secreto los candidatos para evitar que suban los precios o se filtren detalles de las negociaciones.

También busca un central nacional que complemente a Ali Lagami y Hassan Tembekti, tras la salida de Ali Al-Bulaihi, lo que confirma la reestructuración de la zaga.

Sobre la plantilla extranjera, el club aún no ha decidido el futuro del portugués João Cancelo y analiza a los delanteros foráneos antes de tomar una decisión.

Lee también... Las repercusiones del terremoto de Estados Unidos... ¿Quién es el responsable de la sorprendente eliminación de Arabia Saudí del Mundial?

La dirección deportiva busca soluciones para una delantera que incluye a Malcom, Benzema, Núñez y Leonardo, ante el elevado coste salarial.

De ellos, Marcos Leonardo es el que tiene más opciones de salir en este mercado, mientras que el caso de Karim Benzema sigue siendo el más complejo, pues la directiva busca la mejor fórmula para reestructurar el ataque según la visión de Inzaghi de cara a la nueva temporada.