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Reina la alegría en el Barcelona tras la victoria del brasileño Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.

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El conjunto brasileño se impuso por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el partido disputado en el Estadio Centenario de Montevideo, con un gol de Ramón Sosa.

Según el diario Sport, el título del Palmeiras ha reportado al Barcelona un millón de euros por la presencia en las filas del equipo brasileño de Vitor Roque, exjugador del conjunto catalán.

Vitor Roque es uno de los fijos habituales en el once del Palmeiras, pero en la final solo participó en el último cuarto de hora, ya que volvía de una lesión y aún no había recuperado la plena forma física.

Esa participación bastó para que el Barcelona pudiera percibir una cantidad que siempre resulta útil para sus arcas y que, además, le ayuda a cumplir con las normas del fair play financiero de LaLiga.

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El millón de euros procede del contrato negociado entre el Barcelona y el Palmeiras cuando Vitor Roque se marchó al club brasileño en enero de 2025.

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El Palmeiras pagó 25,5 millones de euros al club catalán por el fichaje del jugador, del que el Barcelona se reservó un 20% de cualquier futura venta.

Además, ambas partes pactaron una serie de incentivos económicos durante los cinco años de contrato que el delantero brasileño firmó con el Palmeiras.

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Una de las cláusulas acordadas en el traspaso del delantero otorga al Barcelona un millón de euros si el Palmeiras gana un título internacional.

Los incentivos económicos pactados son los siguientes: dos millones de euros si Vitor Roque se situaba entre los tres mejores jugadores del último Mundial de Clubes, otros dos millones si algún día logra subir al podio del Balón de Oro y un millón si el Palmeiras conquista un título internacional.

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Vitor Roque cumplió ayer sábado esta última condición. El delantero brasileño, de solo 21 años, había llegado al Barcelona en enero de 2024 procedente del Athletico Paranaense a cambio de 30 millones de euros.

Tras pasar media temporada a las órdenes de Xavi Hernández, el jugador disputó 16 partidos y marcó dos goles, pero tuvo dificultades para adaptarse al equipo.

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En verano se marchó cedido al Real Betis, donde jugó 33 partidos y anotó 7 goles. Las cosas le iban bien a Roque, pero en febrero de 2025 surgió el interés del Palmeiras por ficharlo.

El Barcelona y el Real Betis acordaron poner fin a la cesión a cambio de que el club andaluz obtuviera un 30% adicional de los derechos de Abde Ezzalzouli, mientras que el club catalán ingresó los 25,5 millones de euros abonados por el club brasileño, como ya se ha explicado.

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Con el Palmeiras, Vitor Roque ha disputado 100 partidos, en los que ha marcado 29 goles, y ha conquistado el Campeonato Paulista y la Copa Libertadores, el título que ha reportado al Barcelona un millón de euros.