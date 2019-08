Involucran a Leo Vaca en un caso de secuestro

El delantero boliviano fue relacionado con un secuestro en Santa Cruz en abril pasado, el jugador dijo que es inocente y pide que se lo investigue.

El delantero boliviano Leonardo Vaca está en problemas luego de que la Policía Boliviana lo relacionó con un caso de secuestro a una persona, en Santa Cruz, por lo que el jugador tuvo que declarar en calidad de testigo.

El problema comenzó en abril pasado cuando el ciudadano Mauricio Rivera era secuestrado en Santa Cruz por un tema de venganza por parte de narcotraficantes.

Rivera fue liberado en junio pasado y la policía boliviano comenzó a investigar y encontró documentos de Leonardo Vaca en el vehículo que usaron para secuestrar a Rivera.

Ante este descubrimiento, Vaca tuvo que aclarar su situación y dijo que en ningún momento estuvo involucrado en el tema porque entre abril y junio estaba con la selección boliviana que se alistaba para la .

“Estoy tranquilo, la verdad no tengo nada que ver en eso. No estoy implicado en nada. Eso también quiero que la gente sepa, yo no soy una mala persona”, dijo Vaca tras salir de Distrito Policial en Santa Cruz.

Vaca explicó que el vehículo lo usaba otra persona y que por una confusión sus documentos quedaron ahí, negó estar dentro del caso y pidió que se lo llame a testificar cuantas veces sea necesario para despejar todas las dudas.

"No va en contra de mí porque esas facturas él (su exchofer) las hacía para mi descargo. Era mi chofer y era el que me ayudaba con las facturas, él esta involucrado y me quieren involucrar a mí, pero nada que ver", señaló.

Ante esta situación, el entrenador de Bolívar, César Vigevani, dijo que Vaca no está en condiciones de jugar y no lo utilizará para el partido contra Blooming, de este domingo.