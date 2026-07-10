La selección española está a un paso de igualar un récord mundial tras ganar 2-1 a Bélgica el viernes y clasificarse para las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá a Francia.

Con esta victoria, «La Roja» extiende a 36 partidos su racha invicta (29 triunfos y 7 empates), la mejor de su historia.

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La Roja igualó la marca de Argentina (2019-2022) y ahora comparten el segundo puesto histórico, según Squawka.

A España —que ya superó a Argelia y Brasil (35 partidos sin perder)— solo le falta un encuentro para igualar el récord mundial de Italia, que sumó 37 partidos invicta entre 2018 y 2021.

Su próximo rival, Francia, será el último escollo en semifinales.



