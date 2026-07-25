Intocable: Mourinho se opone a la salida de Vinicius al Arsenal

José Mourinho, el nuevo entrenador del Real Madrid, ha dejado clara su postura sobre la posible salida de su estrella brasileña Vinicius Junior hacia las filas del Arsenal.

El nombre de Vinicius se ha vinculado recientemente con un traspaso al equipo londinense, tras el fracaso del Real Madrid, hasta el momento, en renovar el contrato del jugador, que finaliza el próximo verano.

Según el sitio The Telegraph, Mourinho se opone a la marcha de Vinicius, y así se lo ha comunicado a la directiva del club, indicando que quiere conservar a todas sus grandes estrellas.

Según reveló el diario "The Athletic", el interés del Arsenal por fichar a la estrella de la samba es realmente cierto; sin embargo, algunas fuentes señalaron que Mourinho dejó claro a la directiva del Real Madrid que quiere que todos sus elementos fundamentales permanezcan al margen de cualquier discusión relacionada con una venta.

Mourinho se aferra a contar con Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham dentro de su plantilla para la nueva temporada.

Aunque el interés del Arsenal por Vinicius aún se encuentra en sus primeras fases, refleja el nivel de desarrollo que ha experimentado el club durante los últimos años.

Tras coronarse campeón de la Premier League y alcanzar la final de la Champions League, el Arsenal se ha vuelto capaz de entrar en la carrera por fichar a jugadores de élite, una situación completamente diferente a la que había cuando Arteta llegó al club.

"Telegraph Sport" reveló que Mourinho se opone al fichaje de forma clara, además de que el salario del jugador, que ronda las 400.000 libras esterlinas semanales, supondría una enorme presión sobre el presupuesto del Arsenal, ya que se convertiría en el mejor pagado del equipo, y eso antes incluso de hablar del valor de la propia operación.