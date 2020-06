El Inter confirma negociaciones con el Real Madrid por Achraf Hakimi

Beppe Marotta, presidente del club, afirma que la situación está muy avanzada

El dueño del , Beppe Marotta, confirmó este domingo en Sky Sport que el club italiano está muy cerca de la contratación de Achraf Hakimi, jugador del cedido actualmente en el .

"No ocultaré el hecho de que estamos en una etapa avanzada de las negociaciones, pero quiero subrayar que todavía estamos en una fase inicial y quiero dar importancia al equipo actual que saldrá al campo esta noche, no quiero hablar de jugadores que no están", dijo en la previa del partido ante el Parma.

"Piero Ausilio (director deportivo) ha hecho un excelente trabajo, todavía tenemos que concluir las negociaciones. Sin embargo, mañana será un día importante y veremos cómo resolveremos la situación. Soy optimista. Piero ha hecho un gran trabajo en los dos últimos meses”.

Marotta habló tambien sobre el futuro de de los préstamos de Alexis Sánchez y Víctor Moses: "Estamos tratando con el y el para tratar de extender sus cesiones. También estamos hablando con el Bayern de Múnich por Ivan Perisic".