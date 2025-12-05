Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
Chase Stadium
team-logoVancouver Whitecaps
Matteo Occhiuto

Inter Miami vs. Whitecaps, Final de la MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la final de la MLS entre Inter Miami y Whitecaps, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Último trofeo de la temporada para los Estados Unidos que, en la noche del sábado, verán a Inter Miami y Vancouver Whitecaps competir por la MLS Cup.

Messi y sus compañeros quieren el trofeo, después de haber triunfado en la Conferencia Este. Para los canadienses, en cambio, éxito en la Conferencia Oeste y un último acto, ahora, que pone en juego un trofeo nunca levantado por ambas partes.

Será, además, el último partido de la carrera de Jordi Alba: el ex lateral del Barcelona, ahora en el Inter Miami, se retirará al término del encuentro. 

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en TV y en streaming.

Cómo ver Inter Miami vs Whitecaps, Final de la MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España, Sudamérica, México y Estados Unidos a través de Apple TV, con el MLS Season Pass.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN
Mira la MLS en Apple TV

Ve los detalles

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los mejores VPNs para streaming de deportes.

Inter Miami vs Withecaps: Hora de inicio

crest
Major League Soccer - Playoff
Chase Stadium

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Chase.

  • México:13:30 horas
  • Argentina:16:30 horas
  • España:20:30 horas

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Inter Miami CF contra Vancouver Whitecaps alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Mascherano

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Soerensen

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

MIA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
17/4
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

VAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Partidos entre los dos equipos

MIA

Últimos partidos

VAN

1

Victoria

0

Empates

2

Victorias

3

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/3
Ambos equipos anotaron
2/3

Clasificación

Anuncios
0