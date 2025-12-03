Inter Miami en la MLS Cup: su historial en playoffs desde 2020

Desde su llegada a la Major League Soccer en 2020, el objetivo de Inter Miami siempre ha sido competir por la MLS Cup, no simplemente alcanzar los playoffs.

Hasta la temporada 2025, su recorrido en postemporada ha sido irregular, entre eliminaciones tempranas y campañas que se quedaron cortas. Sin embargo, hoy el club tiene por primera vez la oportunidad real de disputar la final de la MLS Cup.

El rendimiento de Inter Miami ha sido una montaña rusa: quedó fuera de los playoffs en 2021 y 2023, y aunque firmaron una temporada brillante en 2024, fueron sorprendidos por un rival de menor clasificación en la fase eliminatoria.

El fútbol de eliminación directa en la MLS es tan impredecible como despiadado, pero la llegada de grandes figuras y una mayor profundidad en la plantilla han empezado a marcar diferencia con el paso del tiempo.

GOAL repasa aquí el historial de Inter Miami en los playoffs de la MLS Cup:

El viaje de Inter Miami en los playoffs de la MLS