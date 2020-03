Inter Miami ¡cambió su escudo! por el coronavirus

El mundo del fútbol se volcó de lleno a ayudar en la lucha mundial contra la pandemia de coronavirus. Y mientras algunos clubes ponen sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias, futbolistas participan de campañas para invitar a la gente a quedarse dentro de sus casas y cumplir las cuarentenas y muchos difunden las medidas de precaución necesarias para evitar la expansión del Covid-19, otros toman acciones mas simbólicas, pero igual de útiles.

Ese es el caso de Inter Miami, uno de los dos equipos debutantes en la actual temporada de la , que este lunes decidió cambiar temporalmente su escudo para concientizar sobre la importancia del distanciamiento social como medida preventiva contra la transmisión del virus: el logo original de la franquicia propiedad de David Beckham muestra a dos garzas blancas enfrentadas espalda con espalda para simbolizar la unión de la comunidad local, pero en la nueva versión las aves aparecen alejadas una de la otra.

These are unprecedented times, so we want to raise awareness by altering the club’s logo and separating the white herons, which are normally interlocked representing unity in our community, across our digital platforms to encourage social distancing » https://t.co/2njd1ncV36 pic.twitter.com/7MPtDXFHan