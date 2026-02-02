Inter de Milán vs. Torino, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los cuartos de final de la Coppa Italia se abren en San Siro con el enfrentamiento entre Inter de Milán y Torino.

El equipo nerazzurro en la ronda anterior aplastó al Venezia por 5-1 y en el partido de campeonato venció a los granata en casa por 5-0 en la primera jornada.

El ganador de Inter-Torino enfrentará al vencedor entre Napoli y Como en la semifinal de Coppa Italia.

Cómo ver Inter de Milán vs Torino, Copa Italia 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se debería poder seguir en FOX One (a falta de confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Inter de Milán vs Torino

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Inter Milán contra Torino alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Chivu Alineación probable Suplentes Manager M. Baroni

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

PROBABLES ALINEACIONES INTER-TORINO

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Entrenador: Chivu.

TORINO (3-5-2): Butez; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Adams. Entrenador: Baroni

Forma

Momento muy positivo para el Inter de Milán que ha perdido solo uno de los últimos diez partidos jugados, contra el Arsenal. Está decididamente peor el Torino que sin embargo ha vuelto a ganar en la última jornada de liga contra el Lecce.

Los precedentes entre Inter de Milán y Torino