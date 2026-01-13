Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoLecce
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Michael Baldoin

Inter de Milán vs. Lecce, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Inter de Milán y Lecce, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Inter ha perdido una oportunidad importante en la carrera por el Scudetto: el gran partido contra el Napoli podría haber representado la primera verdadera escapada de este campeonato.

Sin embargo, el doblete de McTominay detuvo a los nerazzurri en un 2-2, haciendo necesario volver a empezar con una victoria.

El equipo de Cristian Chivu volverá al campo en la jornada intersemanal contra el Lecce, partido válido para la 16ª jornada de la Serie A, pospuesto el pasado diciembre por la disputa de la Supercopa de Italia.

Cómo ver Inter de Milán vs Lecce, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bary Orange Fútbol 3, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Lecce crest
Lecce
LEC

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Inter de Milán-Lecce: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones probables

Inter Milán contra Lecce alineaciones probables

Inter MilánHome team crest

3-5-2

Formación

4-3-3

Home team crestLEC
1
Y. Sommer
31
Y. Bisseck
15
F. Acerbi
95
A. Bastoni
30
C. Augusto
11
L. Henrique
8
P. Sucic
23
N. Barella
7
P. Zielinski
14
A. Bonny
94
F. Esposito
30
W. Falcone
25
A. Gallo
17
D. Veiga
44
Gabriel
5
J. Siebert
93
Y. Maleh
29
L. Coulibaly
77
M. Kaba
9
N. Stulic
50
S. Pierotti
23
R. Sottil

4-3-3

LECAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Di Francesco

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre el Inter de Milán

El Inter tendrá que prescindir de Calhanoglu, que salió por lesión en los últimos minutos del partido contra el Napoli. En su lugar podría ser alineado Zielinski en la posición de organizador, con Mkhitaryan desempeñando la función de medio centro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Entrenador: Chivu.

Noticias sobre el Lecce

Ausencias importantes también para Di Francesco, que tendrá que prescindir de Gaspar y Banda, ambos suspendidos tras las expulsiones del domingo contra el Parma, y de Ramadani, quien estaba en capilla y fue amonestado. Listos para ocupar su lugar Siebert, Coulibaly y Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Entrenador: Di Francesco.

Forma: los últimos partidos

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

LEC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Enfrentamientos entre Inter y Lecce

INT

Últimos partidos

LEC

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

14

Goles marcados

0
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Clasificación de Inter y Lecce

El Inter afrontará el partido contra el Lecce como líder en la clasificación, fortalecido por la ventaja conseguida tras el empate contra el Napoli: cuatro puntos sobre los napolitanos y tres sobre el Milan.

Por otro lado, el Lecce está ahora a solo tres puntos por encima de la zona de descenso, con la tercera última posición ocupada por la Fiorentina, equipo que ha superado al Pisa y Verona gracias al empate contra el Milan.

Anuncios
0