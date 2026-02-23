Inter de Milán vs. Bodo/Glimt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ganar, y no por poco. El Inter tiene una sola misión en el partido del martes contra el Bodo/Glimt, equipo noruego que en la ida de los playoffs se impuso por 3-1 a Esposito y compañía. Partido a vida o muerte para los nerazzurri, que esperan poder remontar y pasar así a los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentarían a uno entre el Sporting de Lisboa y el Manchester City.

Visto el 3-1 de la ida, no bastará con ganar por dos goles para estar seguros de pasar de ronda: con un 2-0, un 3-1 o un 4-2 el partido iría a la prórroga y eventualmente a los penaltis, mientras que para clasificarse directamente hace falta lograr la victoria por tres o más goles de diferencia.

Primer equipo italiano en saltar al campo, el Inter no es el único que debe remontar: también Juventus y Atalanta fueron derrotadas en el partido de ida y el miércoles intentarán remontar respectivamente al Galatasaray (5-2) y al Borussia Dortmund (2-0).

Cómo ver Inter de Milán vs Bodo/Glimt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+, ViX y UniMás, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Inter de Milán vs Bodo/Glimt

El partido se disputa este martes 24 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de equipos y alineaciones

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 L. Martinez Lesiones y suspensiones 77 M. Bro

Posibles alineaciones Inter-Bodo

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Entrenador: Chivu.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Entrenador: Knutsen

Forma de Inter y Bodo

Antecedentes Inter-Bodo

INT Último partidos BOD 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Bodoe/Glimt 3 - 1 Inter Milán 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación de Inter y Bodo