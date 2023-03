Íñigo Martínez da el "sí quiero" al Barcelona

Acuerdo entre el Barça y el central, por el que preguntaron el Atlético de Madrid y varios clubes ingleses

Íñigo Martínez se convertirá en nuevo jugador del FC Barcelona en la temporada 2023-24. Según ha podido saber GOAL, el central vasco ya ha dado el "sí quiero" definitivo al club azulgrana, que lleva interesado en el defensa desde el pasado verano, donde por motivos de índole económica, no pudo rematar una contratación que parecía encarrilada. Íñigo ya ha tomado su decisión. Quiere jugar en el Barça y el Barça cuenta con él. Encaja en los parámetros financieros del club, porque llega como agente libre y aunque le tendrán que abonar una prima de fichaje, el Barça no tendrá que pagar coste alguno de traspaso. Se trata de una operación que ha madurado Mateu Alemany, Director de Fútbol azulgrana, que se lleva trabajando desde el pasado verano y que acabará cuajando a partir de julio. Aunque el Barça está excedido de 'fair play' y tiene problemas para inscribir jugadores, en el club azulgrana han garantizado a Íñigo que no habrá ningún tipo de contratiempo económico para poder acometer su fichaje. Y por eso, Íñigo ha decidido rechazar otras ofertas y esperar a otros equipos, dando "luz verde" definitiva al Barça.

Sigue sin renovar y acaba contrato el 30 de junio

Iñigo Martínez acabará su contrato con "los leones" el próximo 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es totalmente libre para negociar su futuro con cualquier club. Según le consta a GOAL, el futbolista no ha tenido sobre la mesa ninguna oferta de renovación del Athletic para renovar su contrato y por tanto, pondrá punto y final a su etapa en Bilbao a partir del próximo 1 de julio.

Una operación cocinada a fuego lento

Hace meses que Iñigo Martínez es un objetivo del FC Barcelona. Se trata de una operación que se ha cocinado a fuego lento por parte de Mateu Alemany, impulsor de los contactos con un juagdor que siempre ha agradado en la secretaría técnica culé. Ya el pasado mes de agosto, como avanzó 'Onda Vasca', Martínez estuvo en la agenda del Barça, que prefirió no tener que pagar traspaso debido a su limitada situación económica. Los meses han ido transcurriendo, el Athletic Club no ha querido presentar una oferta de renovación y tras unos meses de espera, el Barça ha conseguido alcanzar un acuerdo verbal con el entorno del central. Ambas partes están de acuerdo, tienen pactadas las condiciones del acuerdo y cuando acabe la temporada, Íñigo Martínez, salvo giro inesperado de los acontecimientos, vestirá la camiseta blaugrana.

El Barça gana la partida al Atleti y los clubes Premier

El pasado 9 de febrero, GOAL reveló que el Atlético de Madrid se había interesado en concer las condiciones de Íñigo Martínez, interesándose por el zaguero. Eso sí, en esa toma de contacto informal con el entorno del vasco, el Atleti no presentó ninguna oferta concreta. A ese tanteo colchonero habría que sumar la oferta en firme de dos clubes instalados en la zona noble de la Premier League y de otro club turco. Finalmente, Íñigo Martínez ha descartado esas opciones y en las últimas semanas, ha rematado su acuerdo para ser jugador del Barcelona la próxima temporada. El acuerdo Íñigo-Barça es total.