Inglaterra recurre al Viagra ante México

La selección de Inglaterra podrá usar Viagra para adaptarse a la altitud de Ciudad de México antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

Según The Sun, el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) permite el uso de sildenafilo, conocido como «Viagra», ya que no está en la lista de sustancias prohibidas. Así, los jugadores podrán tomarlo bajo supervisión médica para mitigar los efectos de la altitud.

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El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ya había alertado de las difíciles condiciones en el estadio Azteca, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y afirmó que adaptarse en solo cuatro días es «totalmente imposible».

Algunos estudios indican que el fármaco mejora el flujo sanguíneo pulmonar y reduce el cansancio y los mareos por la falta de oxígeno.

Según «The Sun», su uso es legal si se hace bajo supervisión médica con fines terapéuticos o para facilitar la adaptación a la altura.

No es la primera vez: algunos equipos argentinos ya usaron la «Viagra» en situaciones parecidas.