Inglaterra recibe un consejo sorprendente: «Usad Viagra contra México»

Medios ingleses aconsejan a su selección tomar Viagra en el partido contra México.

En octavos de final, Inglaterra se medirá a México en el Estadio Azteca, a 2.200 m s. n. m.

A esa altura, los jugadores pueden sufrir molestias más rápido, pues no están acostumbrados. Por eso, la prensa inglesa aconseja al plantel usar este medicamento.

El fármaco no está en la lista de dopantes de la AMA y, según estudios, no mejora el rendimiento.

Aunque se conoce sobre todo por tratar la disfunción eréctil, originalmente se desarrolló contra la hipertensión. A gran altitud el aire es más稀薄y el contenido de oxígeno es menor.





El fármaco dilata los vasos sanguíneos pulmonares y puede aliviar el cansancio y los mareos.

En el Mundial 2010 se rumoreó que Inglaterra usaría Viagra para compensar la altitud, pero la FA lo negó; Rustenburg, sede de sus partidos, estaba a solo 1.200 metros.