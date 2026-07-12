Inglaterra: polémica por el cántico de los argentinos sobre las Malvinas

«Por las Malvinas, por Diego, por el último partido de Leo». Así reza una canción que los jugadores argentinos cantan en el vestuario durante el Mundial, lo que ha generado polémica en algunos medios ingleses.





«Argentina no ha perdido tiempo en mostrar su desprecio antes del partido, volviendo a cantar por las Islas Malvinas en su vestuario», destacó el Daily Mirror. La referencia es a laguerra de las Malvinas, islas reclamadas por Argentina pero administradas por Gran Bretaña: en los años 80 del siglo pasado, los ejércitos de ambas naciones se enfrentaron, con cientos de muertos. El miércoles, en cambio, las dos selecciones se enfrentarán en la semifinal del Mundial, un partido que se vive con especial intensidad tanto en Buenos Aires como en Londres. «Hemos ganado la tercera Copa con Lionel, queremos volver a ser campeones. Y después de 32 años, la “Scaloneta” vengará la copa que le robaron al Diez, aquella que no nos dejaron levantar. Quiero ver brillar la cuarta estrella en la camiseta», repiten desde el inicio del Mundial, siguiendo el modelo de Catar 2022, que ya pedía ganar «por los caídos de las Malvinas, a quienes nunca olvidaremos».

Para la prensa inglesa, «este encuentro se ve como una revancha»: «La Albiceleste también se burló de Inglaterra con una canción sobre las Islas Malvinas en su vestuario tras la remontada contra Egipto —informa el Daily Mirror—. Y durante la noche, Lionel Messi y compañía se unieron a los aficionados entonando otro cántico antiinglés que lleva décadas circulando».



