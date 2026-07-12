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Gianni InfantinoGetty Images

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Infantino anuncia una gran sorpresa sobre el Mundial de 2030

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Un cambio radical

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que el Mundial 2030 en Marruecos, España y Portugal podría ampliarse a 64 selecciones, 16 más que el formato de 48 equipos previsto para 2026.

En declaraciones a The Athletic, Infantino afirmó: «Un torneo con 64 selecciones se estudiará tras el actual Mundial» y subrayó: «el Mundial es para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica».

Y añadió: «Todos los países deben soñar con participar en el Mundial. El nivel de las selecciones crece en todo el mundo y, si no se da a los países pequeños la oportunidad de participar, no tendrán incentivo para seguir progresando».

La idea de llegar a 64 equipos no es nueva: la CONMEBOL la mencionó hace meses, pero como un proyecto a largo plazo.

Por eso, las declaraciones de Infantino sorprendieron, pues confirmó que la propuesta se debatirá oficialmente en las comisiones de la FIFA tras el Mundial de 2026, lo que abre la puerta a su aplicación en la próxima edición si se aprueba.

Infantino calificó la ampliación a 48 equipos en 2026 como un «éxito total», pese a las críticas que señalaban la pérdida de valor de las eliminatorias.

Sin embargo, la propuesta de 64 equipos choca con la oposición del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, que la tildó de «mala» por su posible impacto en el torneo y las eliminatorias europeas, y del titular de la CONCACAF, Víctor Montagliani, quien también la rechazó.

Los partidarios ven en ello más oportunidades para más países, mientras que los detractores temen que rebaje el nivel de las eliminatorias y sature el calendario. La decisión de la FIFA será clave para definir el formato del Mundial 2030.

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