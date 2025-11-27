Indianapolis Colts vs Houston Texans: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

La AFC South de repente tiene vida nuevamente. Después de perder dos de sus últimos tres partidos, los Colts con 8-3 han dejado la puerta abierta de par en par e invitado a los Jaguars con 7-5 y a los Texans con 6-5 de regreso a la lucha por el título. Lo que una vez parecía la división de Indy para dominar ahora es una pelea a tres bandas en la recta final.

Ahora, los Indianapolis Colts regresan a casa lamiéndose las heridas de ese doloroso tiempo extra en Kansas City, esperando estabilizar el barco el domingo por la tarde contra un equipo de Houston en alza. Pero los Houston Texans no vienen exactamente con discreción, han sumado tres victorias consecutivas y llegan más frescos que Indy después de vencer a los Bills 23–19 en Thursday Night Football.

Así que aquí está la pregunta del millón: ¿Pueden los Colts de Shane Steichen reagruparse en su propio estadio y frenar el impulso de Houston… o estamos a punto de descubrir que esta carrera por la AFC South apenas está comenzando?

Hora de inicio del partido Indianapolis Colts vs Houston Texans

Los Indianapolis Colts y Houston Texans juegan el domingo 30 de noviembre en el estadio Lucas Oil en un partido del calendario de la Semana 13 de la NFL. El inicio está programado para la 1 pm ET o las 10 am PT.

Noticias del equipo Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts pueden haberse tambaleado en la clasificación, pero no se puede negar que siguen siendo una potencia ofensiva. Indy está anotando 31 puntos por partido, la mayor cantidad en la NFL, y moviendo el balón a voluntad con 384 yardas totales por encuentro. Eso incluye 245.2 por aire y un contundente 138.8 por tierra. La defensa no se queda atrás, permitiendo solo 20.8 puntos por juego (novena mejor en la liga) mientras cede 342.7 yardas por partido.

En el control, Daniel Jones ha sido el modelo de eficiencia, acumulando 2,840 yardas por pase, completando el 69.1% de sus lanzamientos y lanzando 17 touchdowns. Cuando Indy recurre al juego terrestre, se trata de Jonathan Taylor, quien ya ha acumulado 1,197 yardas por tierra y sigue arrollando defensas. En el exterior, Michael Pittman Jr. ha sido el arma favorita de Jones, liderando el equipo con 59 recepciones para 607 yardas y siete anotaciones. En el otro lado del balón, Nick Cross ha sido una máquina de tacleo, registrando 77 paradas totales (46 en solitario), mientras que Laiatu Latu marca el ritmo en el ataque al pasador con seis capturas.

Los Colts tienen muchos menos nombres en la lista, pero su situación genera mucho interés. El apoyador Jaylon Carlies (tobillo) y el mariscal de campo Anthony Richardson (ojo) son elegibles para regresar de la reserva de lesionados, pero ninguno ha sido activado aún. En otras palabras, Indy mantiene sus cartas cerca del pecho. Si y cuando Richardson regrese podría convertirse en una de las mayores tramas de la recta final... solo que no esta semana.

Noticias del equipo Houston Texans

Mientras tanto, los Houston Texans no son tan explosivos, pero están construidos como un muro de ladrillo en defensa, el tipo de unidad que arrastra a los oponentes a aguas profundas. Houston anota 22.1 puntos por juego (21.º) pero cede solo 16.5 por salida, la segunda defensa más resistente de toda la NFL. Ganan 323.4 yardas por juego, dividiendo eso en 215.7 por pase y 107.6 por carrera, mientras que las ofensivas opuestas son asfixiadas a 264.3 yardas totales por juego.

Bajo el centro, C.J. Stroud sigue pareciendo la verdadera apuesta con 1,702 yardas de pase, 66.5% de precisión y 11 pases de touchdown. Nick Chubb ancla el juego terrestre con 435 yardas de carrera, mientras que Nico Collins se ha destacado como el objetivo principal de Stroud, atrapando 52 pases para 697 yardas y cuatro touchdowns. En defensa, Azeez Al-Shaair está en todas partes, liderando el club con 71 tacleadas (34 en solitario), y Danielle Hunter ha sido una pesadilla constante para los mariscales de campo rivales con 11 capturas.

Los Texans llegan cojeando a la Semana 13 con el informe de lesiones no favoreciéndolos. C.J. Stroud permanece en el protocolo de conmociones cerebrales y está oficialmente en duda, dejando en limbo todo el ritmo ofensivo de Houston. El apoyador Jamal Hill (isquiotibial), el safety Jalen Pitre (conmoción) y el esquinero Ajani Carter (isquiotibial) también están listados como dudosos, poniendo una gran presión en una unidad defensiva que ha cargado con este equipo la mayor parte de la temporada. Y para empeorar las cosas, el safety veterano Jimmie Ward ya ha sido descartado con una lesión en el pie, una pérdida enorme para una secundaria que ya está colgando por un hilo.

Ver y transmitir en vivo Colts vs Texans en EE. UU.

El juego Colts vs Texans en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Colts vs Texans en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan seguir conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Colts vs Texans

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas desde $386. Desde allí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo adquirir boletos para juegos de la NFL.

Colts vs Texans Fantasy Football

Aunque apareció en el informe de lesiones, Daniel Jones todavía está en camino de jugar en la Semana 13, pero los gerentes de fantasía pueden querer moderar las expectativas. Contra una unidad de Texans exigente, se perfila más como un QB2 que como un titular fijo. Y hablando de la defensa de Houston, han sido un muro de ladrillo contra los corredores, cediendo la undécima menor cantidad de puntos de fantasía y la cuarta menor cantidad de yardas terrestres a la posición. Eso probablemente sujeta a Jonathan Taylor un poco más a la realidad, sigue siendo un RB1, claro, pero ya no el código de trucos semanal que ha sido cuando la ofensiva de los Colts está en racha.

Para Houston, todas las miradas permanecen en C.J. Stroud, quien todavía está trabajando en el protocolo de conmoción cerebral. El reloj está corriendo: tiene hasta el sábado para obtener luz verde para el enfrentamiento con Indianápolis.

Mientras tanto, el backfield de los Texans ahora pertenece completamente a Woody Marks. El novato de cuarta ronda ha cerrado la puerta a cualquier conversación de comité, registrando cifras de doble dígito en acarreos en seis juegos consecutivos y al menos 14 intentos de carrera en cada una de las últimas tres semanas. Su mejor marca de carrera de 74 yardas el jueves por la noche solo refuerza la tendencia, y buscará aprovechar esa ola directamente en el Lucas Oil Stadium este fin de semana.

El juego de pase, sin embargo, dio un paso atrás. Después de tres actuaciones monstruosas consecutivas con Davis Mills como mariscal de campo, Nico Collins finalmente se enfrió en la victoria sobre Buffalo. Atrapó los tres pases que recibió para 55 yardas, rompiendo una racha de tres juegos consecutivos con más de 75 yardas recibidas y más de 10 objetivos. Esta semana trae otra gran prueba, y quizás una gran oportunidad. Los Colts acaban de ser quemados por Rashee Rice con 141 yardas en ocho recepciones, demostrando que su secundaria puede tener fugas. Si Jonathan Taylor y la ofensiva de los Colts comienzan a aplicar presión en el marcador, Houston podría necesitar que Collins entre en modo superhéroe para mantener el ritmo.

Predicciones del Partido Colts vs Texans

Los Colts con registro de 8-3 acaban de ser golpeados por la experiencia completa de Patrick Mahomes el domingo, y dolió. Indy vio evaporarse una ventaja de 20-9 en Arrowhead antes de caer 23-20 en tiempo extra, y sí... un poco de ayuda de la oficina de la liga no perjudicó el regreso de Kansas City tampoco. Ahora, el grupo de Shane Steichen tiene que demostrar que no son solo humo y espejos al recuperarse contra un rival de división difícil.

Entren los Texans con registro de 6-5, que vienen con una racha de tres victorias, dos de ellas contra la competencia de la AFC Sur. Pero aquí está el truco: Houston no ha vencido a un equipo ganador en la carretera en toda la temporada. Alguien entrará a este enfrentamiento pretendiendo ser un contendiente, y alguien saldrá expuesto.

Defensivamente, esta unidad de los Texans es la verdadera. Golpean primero, golpean al final y hacen que los jugadores estrella parezcan ordinarios. ¿Realmente sería sorprendente que Jonathan Taylor sea contenido por segunda semana consecutiva? Porque con la forma en que se siente todo ahora, esa magia de los Colts al comienzo de la temporada está empezando a desvanecerse como el confeti del desfile del año pasado. Indy mejor que esté listo, porque Houston viene preparado.

Probabilidades de Apuestas Colts vs Texans

Diferencia de puntos

Texans +4.5 (-110)

Colts -4.5 (-110)

Línea de dinero

Texans: +185

Colts: -225

Total

44.5 (Más de -108/Menos de -112)