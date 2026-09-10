El entrenador argentino de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, considera que Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, merece ganar el Balón de Oro este año, en reconocimiento a lo que ha ofrecido a lo largo de su carrera en el fútbol, y ello a pesar de que su compatriota Lionel Messi también está nominado al premio.

Pochettino, en declaraciones recogidas por la cadena "Sky Sports", dijo sobre la posibilidad de que su exjugador en el Tottenham Hotspur gane el Balón de Oro: "Ojalá. Creo que se lo merece como recompensa por su trayectoria y por todo lo que ha aportado al fútbol".

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El director técnico prosiguió: "No sé si será penalizado por el Mundial o por la Liga de Campeones, porque jugó las semifinales de ambos torneos. Quizás sea penalizado, no lo sé, pero para mí, ha llegado el momento de Harry Kane. Creo que se lo merece".

Y añadió: "Se lo merece (el Balón de Oro) en su carrera, como Modric, Cannavaro y Benzema. Si tuviera que elegir a un solo jugador, sería Harry Kane".

Kane se despidió de la pasada edición de la Liga de Campeones en semifinales, a manos del Paris Saint-Germain, que venció (5-4) y luego empató (1-1) con el Bayern Múnich, antes de coronarse campeón a costa del Arsenal en la tanda de penaltis.

El internacional inglés también quedó eliminado en la misma ronda del Mundial 2026, tras la dramática derrota ante Argentina (2-1), antes de conseguir el tercer puesto con Inglaterra al vencer a Francia (6-4).

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