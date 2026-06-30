¿Ibrahimovic, una pulla a Allegri? «Koeman parecía un entrenador italiano...»

Holanda quedó eliminadaen octavos tras empatar con Marruecos en el último minuto y perder en penaltis. Hace cuatro años cayó en cuartos ante la futura campeona, Argentina, también en penaltis. Ahora el seleccionador Koeman está en la mira.





Zlatan Ibrahimovic, como comentarista de Fox Sports, sentenció: «Esta derrota es culpa de Koeman. No he reconocido a esta selección holandesa. Koeman parecía un entrenador italiano; los Países Bajos siempre deberían jugar para ganar. Han perdido su identidad. Ni siquiera los jugadores parecían sentirse cómodos con todo esto».