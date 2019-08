Ibrahimovic: "Me llegó una oferta de la Liga MX"

El europeo, estrella del Galaxy, estuvo muy cerca de incursionar en el balompié nacional.

Zlatan Ibrahimovic al final enfrentará al . Será un duelo, el de las semifinales de la Leagues Cup, que llamará la atención no solo de los aficionados de la Máquina, sino de los mexicanos en general dado que es algo que no se ve todos los días y también por la reciente rivalidad con Carlos Vela. E, incluso, por raro que parezca, debido a que el sueco estuvo más cerca de la de lo que se creería.

"Me llegó una oferta (de ) antes de que viniera al Galaxy. No puedo decir de dónde fue porque todo es confidencial. Tuve la oferta, pero mi mente estaba en el LA y, cuando decido algo, no importa qué se ponga en el camino. Cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco", confesó a principios de abril del 2018 el delantero a los micrófonos de ESPN sin revelar la identidad o algún indicio del conjunto en cuestión.

Días previos a aquella declaración, el ariete había debutado en la a lo grande: con un doblete en el Clásico del Tráfico contra el LAFC de Vela, incluyendo un impresionante disparo de larga distancia poco adelante de la media cancha que sorprendió al arquero.

Ahora, junto a Jonathan dos Santos y Uriel Antuna, enfrentará a los Cementeros en búsqueda del boleto a la final del certamen de carácter amistoso entre los clubes de la Liga y los de EE.UU.