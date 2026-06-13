Ibrahim Díaz decide si se queda en el Real Madrid

En una decisión que pone fin a las especulaciones sobre su futuro, Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid y de Marruecos, se queda en la capital española hasta 2030. Rechazó ofertas de la Juventus y otros clubes europeos para centrarse en llevar a los Leones del Atlas al Mundial de 2026, que se disputa en Norteamérica.

Según el diario «Marca», el jugador ya ha renovado y solo falta el anuncio oficial del club, lo que desmiente los rumores de salida y refuerza su vínculo con el Real Madrid.

La Juventus deseaba repatriarlo a la Serie A, donde brilló con el Milan, pero su compromiso con el Madrid se mantuvo firme gracias a su gran nivel, que atrajo a varios gigantes europeos.

Díaz cerró la temporada con el Real Madrid de forma espectacular, con un rendimiento sobresaliente en la segunda mitad del curso, fue clave en la mejor racha del equipo bajo Arbeloa y jugó seis partidos consecutivos como falso delantero, conectando líneas y apoyando a Vinicius tras la baja de Mbappé, aunque la Champions se escapó en Múnich.

Ahora se centra en guiar a Marruecos en el Mundial, objetivo que se propuso tras ser convocado y brillar en la última Copa Africana, donde fue máximo goleador con cinco tantos y entró en el once ideal pese a la polémica eliminación por penalti.

Este sábado debuta ante Brasil, pentacampeón mundial, en un duelo complicado dentro de un grupo que completan Escocia y Haití.