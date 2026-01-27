De la humillación a la leyenda: cómo Beckham transformó el fracaso del Mundial 1998 en redención

El David Beckham que el mundo conoce hoy es muy distinto al que alcanzó la fama antes del cambio de siglo.

Una constante, sin embargo, es que siempre ha sido —y siempre será— una superestrella, para bien o para mal. Fue y sigue siendo la encarnación de aquella frase del Manchester United: "Odiado, adorado, nunca ignorado". Beckham fue de los primeros jugadores en convertirse en una celebridad mundial, un pionero en cultivar intereses fuera del campo y en asumir su propia “imagen”.

Tras la Copa del Mundo de 1998, esa imagen comenzó a verse ensombrecida por la infamia. Se convirtió en el hombre más odiado de Inglaterra: un descontrol, un temperamento caliente, un solo error suficiente para enfrentar a toda una nación. Mirándolo hoy en retrospectiva, todo parece bastante exagerado.

Aun así, aquel fue un momento decisivo en su carrera y su vida. En términos modernos, un episodio formativo dentro de la memoria colectiva. El partido de octavos de final entre Inglaterra y Argentina debería haber sido recordado por el fútbol, pero terminó marcado por una tarjeta roja que, de manera sutil, cambió el rumbo de todo.

Esta es la historia de Beckham en el fondo del pozo… y de cómo logró resurgir para convertirse en uno de los jugadores más admirados y populares de todos los tiempos.

Ascenso de una superestrella

Cuando comenzó la Copa del Mundo de 1998, Beckham ya llevaba tres años como titular en el Manchester United. Formaba parte de la famosa "Clase del 92", junto a otros canteranos del club como Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt y los hermanos Gary y Phil Neville. Era el inicio de una nueva era para los Red Devils, que conquistaron la primera Premier League tras la ruptura con la Football League, sentando las bases de un futuro económicamente próspero para la primera división inglesa.

Bajo el mando del legendario Sir Alex Ferguson, el United se convirtió en la fuerza dominante del fútbol inglés. Ferguson promovía una cultura de disciplina y trabajo constante, y Beckham la seguía al pie de la letra. Pasaba horas interminables en los entrenamientos perfeccionando su técnica, puliendo su juego y añadiendo nuevas armas a su repertorio. Esa combinación de compromiso, talento natural y un toque de genialidad convirtió al extremo derecho en uno de los mejores ejecutores de faltas que el fútbol haya visto.

Beckham se integró al primer equipo durante la temporada 1995/96, en la que el United ganó el título, pero fue en la siguiente campaña cuando realmente brilló. En 1996/97 fue elegido Mejor Jugador Joven por la PFA y debutó con la selección inglesa pocas semanas después de la Eurocopa 1996, disputada en casa y que terminó con una derrota ante Alemania en semifinales.

Prenuncio de una pesadilla

Aunque aún no había debutado con la selección inglesa antes de septiembre de 1996, Beckham se convirtió rápidamente en un fijo del equipo. En las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 1998, jugó todos los partidos, pero al llegar a Francia el ambiente estaba cargado de cierta polémica.

Beckham había liderado por primera vez en su carrera el ranking de asistencias de la Premier League —una hazaña que repetiría tres veces—, pero el United quedó por detrás del Arsenal en la lucha por el título. Además, Glenn Hoddle, entonces seleccionador de Inglaterra, mostraba dudas sobre la concentración mental del extremo, insinuando que su mente estaba más en su inminente matrimonio con la cantante Victoria Adams que en el fútbol.

“Realmente no estaba concentrado en la Copa del Mundo”, explicó Hoddle sobre su decisión de no alinear a Beckham como titular en los dos primeros partidos del grupo. “Necesita aprender a calmarse. Cuanto antes lo haga, mejor jugador será.”

Beckham, sin embargo, no tardó en responder. “Siempre he estado concentrado en mi fútbol”, aseguró. “Eso siempre ha sido lo primero. Solo necesitaba la oportunidad de entrar al campo y demostrar lo que puedo hacer. Esa oportunidad llegó, y di mi mejor versión con Inglaterra.”

Su declaración de intenciones se produjo justo antes del enfrentamiento de octavos de final contra Argentina. Para muchos ingleses, la herida de la derrota de 1986, marcada por la “Mano de Dios” de Maradona, seguía abierta. Inglaterra no podía permitirse otro fracaso en ese momento, y la presión sobre el equipo era inmensa.

Lo que ocurrió en ese partido se convirtió en uno de los enfrentamientos más recordados en la historia de los Mundiales.

La batalla de Saint-Étienne

La FIFA ya preveía un partido tenso y, por ello, designó a lo mejor para arbitrarlo: el experimentado Kim Milton Nielsen. Curiosamente, Argentina recurrió a un juego psicológico, solicitando vestir su uniforme de reserva, azul marino, pese a ser local, con la idea de atraer la suerte frente a Inglaterra y evocar el recuerdo de 1986.

En apenas cinco minutos, los argentinos se adelantaron. El portero David Seaman derribó a Diego Simeone dentro del área, y Gabriel Batistuta no perdonó desde el punto de penalti. Pero Inglaterra respondió de inmediato: Michael Owen fue derribado por Roberto Ayala, y Alan Shearer convirtió el suyo sin problemas.

A los dieciséis minutos, Owen firmó un golazo al superar a todos los defensores que intentaron frenarlo, uno de los más recordados de la historia de la selección inglesa. Sin embargo, Inglaterra no llegó al descanso con ventaja: Javier Zanetti empató en el descuento tras una falta ensayada.

Esos primeros 45 minutos, intensos y vertiginosos, parecieron interminables. Pero la noche de Beckham terminó apenas un minuto después del reinicio. En un balón aéreo, recibió un codazo de Simeone, quien incluso mantuvo al joven extremo del United presionado en el suelo unos segundos más. Beckham, con solo 23 años, reaccionó levantando el talón hacia la pierna del mediocampista argentino.

Lamentablemente para él, Milton Nielsen estaba atento a la jugada. Simeone recibió amarilla, pero Beckham vio cómo el árbitro sacaba la tarjeta roja. Inglaterra quedó con diez jugadores, en desventaja, y el joven inglés cargó con toda la culpa. Incluso de haber existido el VAR, difícilmente se habría anulado la decisión.

Beckham había caído en una trampa psicológica y perdió. Inglaterra, finalmente, fue eliminada en penales. Y el señalado como culpable fue David Beckham.

Enemigo público número 1

“Diez leones heroicos, un chico estúpido”. Ese fue uno de los titulares más duros al día siguiente de la eliminación de Inglaterra, publicado por The Mirror, que no estuvo solo al señalar a Beckham como el principal responsable de la derrota. The Sun optó por un juego de palabras: “Beck-home”, insinuando que había enviado al equipo de vuelta a casa. Mientras tanto, el Daily Mail tituló: “Momento de locura que costó las esperanzas de título”, acompañado de la icónica imagen del incidente.

Beckham no golpeó a Simeone con intención, ni perdió el control en un arranque de furia. La acción fue calificada como conducta violenta, aunque el término se utilizó con gran exageración. Inglaterra aún llevó el partido a los penales, donde la tanda selló la eliminación por tercer torneo consecutivo. Sin embargo, toda la atención se centró en aquel instante a los 46 minutos, eclipsando el esfuerzo del resto del equipo.

La prensa llevó la indignación al público. Junto al titular de The Mirror apareció un blanco de dardos, simbolizando el nivel de hostilidad hacia Beckham. Se quemaron y colgaron muñecos con su imagen, se enviaron amenazas de muerte, y una encuesta en Manchester indicó que el 61% de los aficionados no quería volver a verlo con la selección inglesa.

Beckham no se escondió. Enfrentó la situación con honestidad. “Este es, sin duda, el peor momento de mi carrera”, declaró. “Siempre me arrepentiré de mis acciones. Pedí disculpas a los jugadores y al cuerpo técnico de Inglaterra, y quiero que cada aficionado inglés sepa cuánto lo siento profundamente”.

“Me quedé en el túnel viendo los últimos minutos y la tensión de la tanda de penales. Fue peor que cualquier otra cosa. Allí comprendí plenamente lo que había hecho. Pensé que, si hubiera estado en el campo, habría sido uno de los lanzadores. Mis compañeros hicieron tanto sin mí, y yo los decepcioné profundamente”.

Al regresar al Manchester United, Beckham comenzó a ser abucheado y hostigado por las aficiones rivales. Incluso al volver a la selección inglesa, parte de los seguidores todavía se mostraba en su contra.

En la derrota por 3-2 ante Portugal en la Eurocopa 2000, partido en el que Beckham dio asistencia para los dos goles de Inglaterra, volvió a ser hostigado por su propia afición. Tras dos años de abusos constantes, dejó que la emoción lo dominara y respondió con el gesto del dedo medio a quienes no le daban tregua. Esta vez, los medios lo defendieron, probablemente conscientes del daño que ya había sufrido, y su postura fue interpretada como un acto de resiliencia ante la adversidad.

Luchando contra la depresión

En el documental de Netflix estrenado en 2023, centrado en la vida de David Beckham y Victoria, la exintegrante de las Spice Girls reveló que su entonces novio llegó a estar “clínicamente deprimido”. Años después, el propio Beckham admitió que aún hay recuerdos que desearía poder borrar.

“Ojalá existiera una pastilla capaz de eliminar ciertos momentos de la memoria”, confesó. “Cometí un error estúpido y eso cambió mi vida. Todo se reducía a lo mismo: ‘¿cómo te sientes por decepcionar a tu país?’, ‘eres una vergüenza’”.

En aquel momento, la pareja se encontraba en Estados Unidos, a punto de convertirse en padres por primera vez. “Pensé que todo estaría bien, que en uno o dos días la gente lo habría olvidado”, recordó.

“No creo que haya hablado de esto antes, simplemente porque no puedo. Es difícil explicar todo lo que viví, porque fue algo extremo”.

El acoso se volvió constante. “Fuera donde fuera, me hostigaban todos los días. Caminar por la calle y sentir las miradas, que te escupan, que te insulten, que se acerquen a decirte ciertas cosas… eso es muy duro”.

El impacto fue devastador. “No comía, no dormía. Estaba hecho un desastre. No sabía qué hacer”. En medio de ese colapso, llegó una llamada clave. “El jefe —Ferguson— me llamó. Me dijo: ‘David, ¿cómo estás?’. Creo que me emocioné mucho. Luego añadió: ‘¿cómo estás, hijo?’. Le respondí: ‘no muy bien, jefe’. Y él dijo: ‘está bien, no te preocupes por eso, hijo’”.

El fútbol se convirtió en su refugio. “Era lo único que podía controlar. Cuando estaba en el campo, me sentía seguro”.

En busca de redención

En medio del ruido y las críticas, Beckham logró seguir con su carrera y consolidarse como uno de los mejores jugadores del mundo. Terminó segundo en la votación del Balón de Oro de 1999, año en que el Manchester United conquistó el primer triplete de la historia del fútbol inglés. Su precisión en tiros libres y centros lo hizo famoso a nivel mundial, hasta el punto de que en 2001 se produjo la película Bend It Like Beckham. Quedó claro que había más en su vida que aquella traumática noche de 1998.

Aun así, Beckham ansiaba el reconocimiento de la afición inglesa y quería reparar sus errores del pasado. Su nombramiento como capitán de la selección, en noviembre de 2000, no fue unánime, pero finalmente fue aceptado. Con la llegada del sueco Sven-Göran Eriksson como primer técnico extranjero del equipo, surgía la esperanza de que aquella generación pusiera fin a décadas de frustraciones y, finalmente, conquistara un título.

En las Eliminatorias para el Mundial de 2002, Inglaterra venció a Alemania por 5-1 fuera de casa, pero necesitaba al menos un punto frente a Grecia en la última jornada para asegurarse el boleto a Japón y Corea del Sur. Sorprendentemente, perdían 2-1 en los minutos finales en Old Trafford.

Con el tiempo agotándose, Inglaterra consiguió una falta a menos de 30 metros del arco. Solo había un hombre para ese momento: David Beckham. Tres años de dolor y hostilidad podrían borrarse con un único movimiento de su pierna derecha. Beckham asumió la responsabilidad —y el resto es historia.

“No puedo creerlo”, exclamó el comentarista Gary Bloom. “¡David Beckham marca el gol que lleva a Inglaterra directo a la Copa del Mundo! ¡Denle un título de caballero a este hombre!”.

Inglaterra logró clasificarse y, sorprendentemente, quedó en el mismo grupo que Argentina. Esta vez, Beckham salió victorioso. Durante un penalti cometido sobre Michael Owen por Mauricio Pochettino, no hubo duda sobre quién lo ejecutaría.

“Sujeten las tazas y los vasos en casa”, dijo John Motson en la transmisión. “¡Beckham ha marcado para Inglaterra!”.

Aunque la selección fue eliminada en cuartos de final por Brasil —que jugó más de 40 minutos con un jugador menos tras la expulsión de Ronaldinho—, Beckham había alcanzado su redención. De enemigo público pasó a héroe y leyenda. Hasta hoy, solo Peter Shilton y Wayne Rooney han disputado más partidos con Inglaterra que él.

Beckham se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del deporte a nivel global, no solo como jugador, sino como líder y embajador de su país. Su carrera incluyó 724 partidos, 146 goles, 17 títulos y etapas en clubes de cinco países: Manchester United, Preston North End, Real Madrid, LA Galaxy, Milan y Paris Saint-Germain.

El escándalo de 1998 hoy es más recordado que el odio hacia él, demostrando que Beckham logró exorcizar aquellos demonios. Finalmente, en 2025, recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III. Levántate, Sir David Beckham.