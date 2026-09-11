Huijsen: Mourinho me presiona mucho

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, reveló que el entrenador portugués del conjunto blanco, José Mourinho, es la razón de su regreso a la titularidad esta temporada.

Huijsen es el único jugador del Real Madrid que ha disputado todos los minutos de los cinco partidos oficiales hasta ahora, cuatro en la Liga y uno en la Champions League.

El jugador español llegó la temporada pasada procedente del Bournemouth por 50 millones de euros. Comenzó como titular con Xabi Alonso, pero luego bajó su nivel y perdió su sitio con Arbeloa, además de no participar en el Mundial.

Sin embargo, la situación cambió mucho tras la llegada de Mourinho al Santiago Bernabéu, con quien ya había trabajado en la Roma.

Huijsen declaró, en unas palabras al sitio web oficial del Real Madrid: "Estoy en buena forma y juego bien, el mérito es de Mourinho porque me sigue de cerca y yo intento dar lo mejor de mí".

Y añadió: "Mourinho me pide, como el resto de entrenadores, que sea fuerte en ataque, que corte balones y que gane los duelos individuales. Me exige mucho y creo que eso me beneficia; lo conozco de antes y me ayudó a crecer, y siempre le estaré agradecido".

Por su parte, Mourinho elogió la evolución del jugador tras la victoria ante el Málaga y dijo: "Lo más importante en el centro de la defensa es la fuerza, la solidez, ganar los duelos y dar confianza al equipo. Ha evolucionado mucho en poco tiempo".

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