Hugo Broos se despide de Sudáfrica y abre la puerta a la retirada

El entrenador belga Hugo Broos anunció oficialmente su marcha del banquillo de la selección absoluta de Sudáfrica tras la finalización de su contrato, poniendo así fin a una destacada etapa que se prolongó durante más de cinco años al frente de la dirección técnica de los Bafana Bafana.

El técnico, de 74 años, logró durante el pasado verano llevar a Sudáfrica a alcanzar las eliminatorias directas del Mundial por primera vez en su historia, al llegar a los dieciseisavos de final antes de despedirse ante Canadá.

Broos, durante una rueda de prensa que ofreció para anunciar la no renovación de su contrato, reveló los motivos que le llevaron a tomar esta decisión, afirmando: "La larga separación de mi familia y los momentos difíciles que pasé en soledad en Sudáfrica son los que me empujaron a tomar esta difícil decisión", insinuando al mismo tiempo la posibilidad de retirarse definitivamente de los banquillos para dedicarse a su vida personal.

Este anuncio llegó después de una situación de polémica que reinó en los ambientes deportivos en el mes de julio, cuando la Federación Sudafricana de Fútbol emitió dos comunicados separados para desmentir los rumores sobre su destitución o sobre una oferta para ampliar su contrato un año más.

La Federación Sudafricana ofreció, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, un mensaje de agradecimiento y reconocimiento al belga en el que decía: "Gracias, entrenador Hugo Broos. Una nación agradecida te saluda. Hoy, cuando presenciamos tu salida del cargo, nos detenemos para expresarte nuestra más profunda y sincera gratitud por todo lo que has aportado al fútbol en Sudáfrica".

Broos había dirigido a Sudáfrica hacia la clasificación para la última fase final del Mundial por primera vez a través de la fase de clasificación desde el año 2002, logrando el equipo avanzar a los dieciseisavos de final al ocupar el segundo puesto del Grupo A tras vencer a Corea del Sur por un gol a cero y empatar con la República Checa a un gol, antes de que la andadura mundialista terminara con la derrota ante Canadá, la anfitriona, por un gol a cero.

Cabe recordar que Broos, quien asumió el cargo en 2021 tras la ausencia en la Copa de África, había devuelto a los Bafana Bafana a los podios continentales al conquistar la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2023. La selección de Sudáfrica está previsto que inicie una nueva era sin su entrenador belga a partir del próximo mes de septiembre, cuando comience su recorrido en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 con un enfrentamiento ante Guinea.