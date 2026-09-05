Hugo Borst: «¡Rindió de forma fantástica! El Ajax se comportó de manera escandalosa con él»

Youri Baas será titular este sábado por la noche con el Ajax en el partidazo contra el PSV en la Eredivisie de VriendenLoterij. Hugo Borst considera que es «una buena noticia», según contó en VriendenLoterij Eretribune de ESPN.

«Me alegra muchísimo que Baas haya sido rehabilitado», afirmó Borst sobre la alineación del Ajax. «Creo que lo han tratado de forma escandalosa».

«Ese chico ha rendido de maravilla durante los últimos dos años como una bandera en una barcaza de barro. No por nada también estaba en el radar de Farioli». La semana pasada se supo que el FC Porto de Francesco Farioli estaba interesado en Baas, pero no se llegó a un acuerdo.

«En la pretemporada también pasó un par de veces que Baas no tuvo minutos, así que pensé que quizá Míchel no lo consideraba interesante», continúa Borst.

«Pero ahora, por suerte, ha sido alineado para este gran partido. Soy un gran admirador de Baas. Así que esto es una buena noticia».

Arnold Bruggink, que también está en la mesa, coincide con él. «Totalmente justo», señaló el analista.

En las rondas previas de la Conference League al comienzo de la temporada, Baas tuvo que conformarse con frecuencia con un puesto en el banquillo. Sin embargo, ahora parece volver a contar con opciones de un puesto fijo en el once, aunque eso tampoco puede desvincularse de la lesión con la que Daley Blind lidia actualmente.