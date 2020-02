Hugo Bargas: “Fue frustrante la tarjeta roja”

El delantero franco-argentino comentó cómo fue su expulsión ante Alianza.



Hugo Bargas salió expulsado en el partido que su equipo FAS perdió contra Alianza. El delantero comentó que ha sufrido pocas sanciones como estas estás en su carrera como futbolista.

“Fue frustrante la tarjeta roja, no es común para mí, fue una jugada rápida donde quise trabar el balón y llegué tarde. Fue sin intención”, indicó Bargas en conversación con el programa Los Provocadores

Sobre la situación del equipo tigrillo que no gana desde hace cuatro partidos, el ariete Franco-argentino comentó: “Yo no veo a nadie que no esté comprometido con el grupo y el equipo. No es normal perder cuatro partidos seguidos y cada uno de nosotros tenemos que ver cómo sacar esto adelante”.