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Howard Webb, responsable de los árbitros de la Premier League, ha defendido la expulsión de Leny Yoro ante el Liverpool apenas unas horas después de que la FA anulara la roja al defensa del Manchester United. Webb afirmó que «la mayoría lo consideraría una decisión correcta», mientras que el audio arbitral publicado revela que el VAR creyó que Alexander Isak «probablemente» llegaría primero al balón.

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Webb respalda la decisión de Barrott

Webb ha insistido en que el árbitro Sam Barrott acertó al expulsar a Yoro a los ocho minutos de la derrota del domingo por 4-0 en Anfield, aunque el United ganó su recurso contra la expulsión, que consideraba injusta . Yoro vio la roja por derribar a Isak cuando este avanzaba solo hacia la portería.

En Match Officials Mic'd Up, Webb declaró: «Supongo que la duda es si habría llegado al balón antes que Lammens. En ese momento, el árbitro vio la jugada y consideró que sí. Esa fue la decisión que tomó sobre el terreno de juego».

«Desde luego, no fue un error claro»

Webb explicó que el VAR no consideró que la decisión tomada sobre el terreno de juego fuera un error claro y manifiesto. «No era algo claramente equivocado y, por tanto, se mantuvo esa decisión determinante tomada sobre el terreno de juego», señaló.

«Y creo que, en general, la mayoría lo consideraría una decisión correcta, ya que Isak avanzaba rápidamente hacia el balón. La otra interpretación es que Lammens podría haber llegado primero, pero creo que es discutible. Desde luego, no fue un error claro».

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El audio del VAR revela el razonamiento arbitral

El audio publicado mostró al árbitro de VAR John Brooks examinando si Isak llegaría al balón antes que el portero Senne Lammens. «A velocidad real, Isak mantiene el impulso y probablemente llega al balón. Desde luego, no es claramente erróneo que no llegue. Así que creo que se confirma que se impidió una ocasión manifiesta de gol», dijo Brooks.

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El asistente de VAR Paul Howard estuvo de acuerdo. Sin embargo, Mauricio Pochettino se había mostrado furioso con la decisión y sostuvo que, tras el toque demasiado largo de Isak, el balón «no estaba bajo su control» y que la entrada «nunca fue falta».

Yoro podrá jugar ante el Brentford

Tras prosperar el recurso, Yoro estará disponible para el partido de la Premier League del sábado contra el Brentford en Old Trafford. La comisión independiente de la FA publicará más adelante los motivos de su decisión por escrito.

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Sin embargo, es poco probable que las declaraciones de Webb zanjan el debate sobre una de las decisiones más polémicas de la temporada.