Honduras logró el objetivo al vencer a Martinica

El seleccionado catracho aseguró su presencia en la Copa Oro 2021 al imponerse por la mínima en San Pedro Sula.

La Selección hondureña se afirmó como líder del Grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf luego de superar este domingo por 1-0 a Martinica.

Los de Fabián Coito le dieron continuidad a su estreno con victoria por 2-0 en casa de Trinidad y Tobago, por lo que despegan en la cima de su zona con 6 unidades, cuatro por encima de sus rivales.

En el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, el combinado catracho sacó una rápida diferencia gracias al remate cruzado convertido por Brayan Moya a los 3 minutos de juego, tras la asistencia de Alberth Elis. El disparo vulneró la resistencia de Romario Barthelary.

La presión hondureña en busca de ampliar la cuenta se intensificó y uno de los que apareció fue Jorge Álvarez con sus tiros que buscaban red. Yann Thimon protagonizó la llegada más clara a los 35' de la primera mitad por parte de la visita, pero su definición fue bloqueada por la defensa local.

La insistencia para marcar la superioridad fue clara por parte de Honduras, aunque no logró reflejarla en el marcador. Carlos Pineda envió por encima del travesaño su disparo de zurda, Moya no pudo cristalizar su ocasión en el mano a mano y Elis no pudo conectar un centro que hubiera significado una mayor diferencia.

Martinica se aproximó nuevamente cuando promediaba la segunda parte, pero el remate de Samuel Camille se marchó desviado. Sin embargo, representaba una luz de alerta para un dueño de casa que no liquidaba las acciones.

Cerca del final, Emiliano Izaguirre centró para Jonathan Rubio y éste desperdició su chance. El propio delantero del Tondela portugués tuvo una nueva oportunidad con el tiempo cumplido, pero el arquero visitante consiguió una gran atajada.

Al margen del resultado acotado, los de Coito consiguen su objetivo de sumar los tres puntos y, en efecto, la clasificación a la 2021. Le quedarán los compromisos en casa de Martinica y como local frente a Trinidad y Tobago para cerrar su participación en la fase de grupos de este certamen.

