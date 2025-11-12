'¡Ho Hey!' - The Lumineers y GOAL celebran 20 años con camisetas de fútbol de edición limitada por una buena causa

La camiseta de edición limitada The Lumineers x GOAL Projects está disponible ahora en goalshop.pro/lumineers.

En sus propias palabras, The Lumineers “encontraron su hogar y familia creativa en Colorado”. Ahora, una de las bandas de indie folk más queridas del mundo devuelve algo a su comunidad para conmemorar su 20º aniversario. Se han asociado con GOAL Projects, el estudio creativo de la marca global de medios de fútbol GOAL, para lanzar una camiseta de fútbol de edición limitada que apoyará el desarrollo del deporte base en su estado natal.

La camiseta será estrenada por las chicas de West Aurora, un equipo compuesto por jóvenes de diferentes comunidades de refugiados que viven en la ciudad de Aurora, Colorado. El proyecto cuenta con el respaldo de Soccer Without Borders (SWB), una organización nacional que ayuda a jóvenes recién llegados e inmigrantes a superar las barreras para participar en deportes, generar un sentido de pertenencia y fortalecer el capital social.

La banda encontró su hogar en Colorado, mudándose a Denver en 2009 después de luchar por destacar en la abarrotada escena musical de Nueva York, tras haberse formado en la costa este en 2005. Este cambio resultó decisivo: ganaron nuevos miembros y alcanzaron un ascenso meteórico tras el lanzamiento del exitoso sencillo Ho Hey en 2011 y su álbum debut homónimo al año siguiente.

El legado de The Lumineers se refleja en la camiseta de fútbol azul celeste de edición limitada, diseñada para celebrar 20 años de éxitos y giras prolíficas. La obra de arte inspirada en sus álbumes envuelve cada manga, acompañada de un escudo personalizado que incorpora los temas favoritos de los fans, Stubborn Love y Brightside. El motivo floral estilo “ojo y vid” característico de la banda se despliega en un patrón de cuerpo completo, mientras que en la parte posterior aparecen letras de Sleep On The Floor y el número “05”, en honor al año de formación de la banda.

"La historia de nuevos comienzos de West Aurora resuena profundamente con nosotros", afirmó el vocalista y guitarrista de The Lumineers, Wesley Schultz, a GOAL Projects. "Al igual que estos jugadores, encontramos nuestro hogar y nuestra familia creativa en Colorado. A través de este proyecto, queremos celebrar su valentía y apoyar sus sueños, dentro y fuera del campo."

Para conmemorar la ocasión, el grupo de folk-rock, que actualmente recorre Norteamérica con su Automatic World Tour de 44 fechas, sorprendió recientemente a las jugadoras de West Aurora con un estuche de gira que contenía nuevos equipos, camisetas autografiadas y un mensaje en video de la banda.

La entrenadora del equipo femenino de West Aurora, Erin Crossley, comentó: "He tenido el privilegio como entrenadora principal de ver a este equipo avanzar no solo en sus habilidades futbolísticas, sino también en el aprendizaje del inglés, la confianza y el liderazgo. Fue muy gratificante ver a este increíble grupo recibir este reconocimiento especial de The Lumineers y la emoción que mostraron al recibir sus nuevos uniformes."

Los ingresos generados por la venta de las camisetas contribuirán a cubrir las tarifas de liga, la incorporación de nuevos equipos, el entrenamiento y el transporte de Soccer Without Borders, garantizando que el fútbol siga siendo gratuito y accesible para cada jugador de Aurora West.

Tras el primer lanzamiento junto al icónico artista de RnB Anderson .Paak, esta es la segunda colaboración en la serie de GOAL Projects con Common Goal, el reconocido movimiento global que utiliza el poder del fútbol para unir a las personas y generar un impacto positivo en la sociedad, con músicos de renombre que se asocian con equipos locales en apoyo del fútbol base.

La camiseta de edición limitada The Lumineers x GOAL Projects está disponible ahora en goalshop.pro/lumineers.