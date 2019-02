Historia de la Copa América (1921): La primera vez de Paraguay

Fue la quinta edición del campeonato sudamericano, que contó con el debut del seleccionado guaraní. Argentina fue campeón.

Argentina volvió a ser sede y esta vez no dejó pasar el título: se quedó con el campeonato luego de ganar los tres partidos y no recibir goles. Rendimiento indiscutible para un equipo que se lució en el estadio de Sportivo Barracas.

Los jugadores más importantes de esa Selección fueron el arquero Américo Tesoriere, histórico jugador de Boca, y Julio Libonatti, goleador de la competencia con tres tantos. Dos años más tarde, este artillero se convertiría en el primer jugador de Sudamérica en participar del fútbol italiano: lo hizo en Torino.

La quinta edición del Campeonato Sudamericano cuenta por primera vez con la participación de Paraguay, que tuvo un debut soñado en la victoria ante Uruguay por 2 a 1. Chile, por su parte, no participó debido a problemas internos en su confederación.

Resultados

Argentina 1 vs. Brasil 0

Paraguay 2 vs. Uruguay 1

Paraguay 0 vs. Brasil 3

Argentina 3 vs. Paraguay 0

Uruguay 2 vs. Brasil 1

Argentina 1 vs. Uruguay 0