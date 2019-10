Hiram Mier no se siente seguro en Chivas para el Clausura 2020

El central del Rebaño Sagrado no garantiza su continuidad en el plantel rojiblanco para el próximo torneo.

Con la llegada de Ricardo Peláez a Chivas, se vislumbra una reestructuración deportiva para el próximo torneo que implicaría una ‘sacudida’ en el plantel, tanto con salidas como con la llegada de refuerzos, entre los que destacan Marco Fabián, Alan Mozo y Roberto Alvarado como principales objetivos.

Ante la inminente operación salida en el equipo rojiblanco, Hiram Mier consideró no tener la seguridad de permanecer en el Rebaño para el próximo torneo, por lo que ahora deberá ganarse la confianza del área deportiva que encabeza el ex directivo de América y .

"No, la verdad en lo personal te puedo decir, yo no me siento seguro. Sé que no se han hecho… el torneo pasado no se hizo un buen torneo, este tampoco", explicó en conferencia de prensa en Verde Valle.

🗣 Luis Fernando Tena:



“Amaury Vergara no me dio ninguna garantía de seguir, si me dio posibilidades. Dependerá de las formas” pic.twitter.com/9t3vDbD9mg — Goal (@goalmex) October 23, 2019

Así como Hiram, es algo que resienten el resto de sus compañeros. “Yo creo que nadie está seguro, tenemos que seguir demostrando, es demostrar partido tras partido que quieres estar ahí jugando, que quieres seguir en esta institución, que quieres sacar adelante al equipo (…) creo que nadie se puede sentir seguro. Hay que tratar de sacar esto adelante y al final la decisión es de la directiva, quién se queda, quién se va, quién regresa, quién viene”.

En referencia a si los partidos que restan al Rebaño pueden ‘salvar cabezas’, Mier señaló que aún nada está definido. "No nada más por estos partidos que quedan. Yo creo que se hace un análisis completo, no nada más de este torneo, gente que tiene también torneos anteriores, se hace un balance y ellos ya decidirán quién se puede quedar y quién no".

Como uno de los cinco capitanes de , Hiram también acepta que los jugadores tienen culpa por la situación negativa que están atravesando. “Cada quien tiene sus responsabilidades y cada quien tiene su culpa. Nosotros somos los responsables y culpables de estar ahí, de no sacar buenos resultados. Siempre es la idea de ganar, a veces no se dan las cosas y con la llegada de Ricardo, que gestiona hasta el próximo torneo, pero ya esta cerca de nosotros analizando con Mariano cómo va el torneo de cada quien”.