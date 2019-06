Himno de Brasil: qué dice, historia y letra

Fue compuesto en el siglo XIX tras proclamarse la independencia de Portugal.

El himno de fue compuesto por Francisco Manuel da Silva después de que Brasil se independizara de en el año 1822, aunque no sería oficial hasta 1890. Por su parte, la letra es obra de Joaquim Osório Duque Estrada.

LETRA DEL HIMNO BRASILEÑO EN ESPAÑOL

PRIMERA ESTROFA

Oyeron del Ipiranga las márgenes plácidas

de un pueblo heroico el grito retumbante,

y el Sol de la Libertad, en rayos bravios,

brilló en el cielo de la Patria en ese instante.

Idea de igualdad

conseguimos conquistar con brazo fuerte,

en tu seno, oh, libertad,

desafía nuestro pecho a la propia muerte.

¡Oh, Patria amada!

¡Idolatrada!

¡Salve, salve!

Brasil, un sueño intenso, un rayo vívido

de amor y de esperanza a la tierra desciende,

si en tu hermoso cielo, risueño y límpido,

con la imagen de la Cruz del Sur resplandece.

Gigante por la propia naturaleza,

Eres bello, eres fuerte, impávido coloso,

Y tu futuro refleja esa grandeza,

¡Tierra adorada!

Entre otras mil,

eres tú, Brasil,

¡oh, Patria amada!

De los hijos de este suelo

eres madre gentil,

¡Patria amada,

Brasil!

SEGUNDA ESTROFA

Recostado eternamente en cuna espléndida,

al sonido del mar y la luz del cielo eterno,

Refulges, oh Brasil, florón de América,

Iluminado al sol del Nuevo Mundo.

Que la tierra más aguerrida,

Tus risueños, lindos campos tienen más flores,

Nuestros bosques tienen más vida,

Nuestra vida, en tu seno, más amores.

¡Oh, Patria amada!

¡Idolatrada!

¡Salve, salve!

¡Brasil, de amor eterno seas símbolo

la bandera que ostentas estrellada!

¡Y digale al verde loro de esta bandera

paz en el futuro y gloria en el pasado!

Mas si se yergue de la Justicia a la muerte fuerte

Verás que un hijo tuyo no huye de la lucha,

ni teme, quien te adora, a la propia muerte,

¡Tierra adorada!

Entre otras mil,

eres tú, Brasil,

¡oh, Patria amada!

De los hijos de este suelo

eres madre gentil,

¡Patria amada,

Brasil!

LETRA ORIGINAL DEL HIMNO BRASILEÑO

Letra del himno brasileño oficial (de Osório y Da Silva):

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas

De um povo heróico o brado retumbante,

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,

Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade

Conseguimos conquistar com braço forte,

Em teu seio, ó liberdade,

Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó pátria amada,

Idolatrada,

Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido

De amor e de esperança à terra desce,

Se em teu formoso céu, risonho e límpido,

A imagem do cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,

És belo, és forte, impávido colosso,

E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,

Entre outras mil,

És tu, Brasil,

Ó pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,

Pátria amada,

Brasil!

II Parte

Deitado eternamente em berço esplêndido,

Ao som do mar e à luz do céu profundo,

Fulguras, ó Brasil, florão da América,

Iluminado ao sol do novo mundo!

Do que a terra mais garrida

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;

“Nossos bosques têm mais vida”,

“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó pátria amada,

Idolatrada,

Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo

O lábaro que ostentas estrelado,

E diga o verde-louro dessa flâmula

– Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,

Verás que um filho teu não foge à luta,

Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada

Entre outras mil,

És tu, Brasil,

Ó pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,

Pátria amada,

Brasil!”