Higuera: "Me cagan jugadores como Nahuel Guzmán y Gignac"

Fiel a su estilo polémico, el hombre de pantalón largo se refirió indirectamente a la definición del Clausura 2017 vs ellos.

José Luis Higuera explotó contra Tigres, André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, a quienes atacó por su actitud dentro de la cancha. El presidente del Atlético Morelia, de la Liga de Expansión MX, no se mordió la lengua a la hora de referirse a ellos cuando le preguntaron a quién prefería: si a la UANL, o a su archirrival Rayados.

"Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con . Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel, como Gignac. Prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así" exclamó para los micrófonos de Futbol Live Show.

Particularizó en el caso del francés, a quien le ganó la final del Clausura 2017 cuando era directivo en . En aquella ocasión, el exMarsella y sus compañeros se negaron a recibir la medalla de segundo lugar por su inconformidad con el arbitraje de Luis Enrique Santander durante el juego de vuelta en Guadalajara.

"Tienen a un jugador, Gignac, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todos... Es un gran jugador, campeón de goleo, pero no me gusta su personalidad en la cancha: es soberbio. altanero, no sabe perder", agregó.