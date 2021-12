Gonzalo Higuaín: "Tarde o temprano Argentina iba a salir campeón"

La carrera de Gonzalo Higuaín ha sido de las más exitosas entre los futbolistas argentinos en el exterior. Todo comenzó con su gran debut en River, pasó a Real Madrid con 20 años y se quedó siete temporadas anotando 121 goles en 264 partidos. Después llegó a Napoli, donde rompió un récord de anotaciones que databa de 1950. Poco más tarde recaló en Juventus por 90 millones de euros. Luego de un breve paso por Milan y Chelsea decidió irse a Estados Unidos.

No obstante, el tránsito por el seleccionado argentino tuvo tintes traumáticos que lo hicieron blanco de burlas durante un lustro, aspecto que lo hizo dejar de disfrutar del fútbol: "Las críticas afectan. Más cuando sos una persona pública, pero cuando te das cuentas que no son lo más importante de tu vida se empieza a sufrir menos. Hoy lo más importante es estar con mi hija y mi mujer".

El Pipita fue clave para que Argentina rompiera la puerta de los cuartos de final en Mundiales, su gol ante Bélgica en 2014 le dio el pase a semifinales 24 años después. Con la Albiceleste jugó 75 encuentros marcando 31 goles. "Tarde o temprano Argentina iba a salir campeón. Estoy feliz por los chicos que se les pudo dar", comentó sobre la reciente obtención de la Copa América en la extensa entrevista que brindó a ESPN, y recordó que "A nosotros no se nos dio. Es una espina que queda para siempre pero nadie me va a quitar lo vivido".

¡GOOOL DE ARGENTINA! Apareció el Pipa Higuaín para marcar su primer gol en Brasil 2014 y darle el triunfo parcial a los de Sabella. 1-0 a Bélgica en 8 minutos. A un paso de las semis. #MundialesEnTyCSports. pic.twitter.com/q3BuFiZ1Wc — TyC Sports (@TyCSports) April 3, 2020

Sin dudas que no fue un año sencillo para el delantero. En abril sufrió la pérdida de su madre, que luchaba contra un cáncer diagonosticado en 2016. "Cuando mi mamá enfermó le dije que hasta que no se cure no iba a jugar más al fútbol y me pelé. Ella me dijo "Si no jugás me voy a morir antes. No voy a permitir que dejes lo que ames por mí". Para mi el fútbol pasó a quinto plano pero seguí jugando por ella", reflexionó Gonzalo.

"SEGUÍ JUGANDO POR ELLA"



"SEGUÍ JUGANDO POR ELLA"



Tremenda confesión de Gonzalo Higuaín sobre uno de los momentos más duros de su vida.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/OwIrslI6wP — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 3, 2021

A una semana de cumplir sus 34 años, acaba de finalizar su temporada en Inter de Miami y comenta que vive un buen momento: "El fútbol es una selva. Hoy mi papá, mis hermanos, mi mujer, mis hijas y yo somos felices. ¿Por qué lo habría de cambiar?". Además en el ocaso de su carrera mira el juego desde otros ángulos, incluso un poco desencantado: "Al fútbol lo amo, lo amaré siempre, lo disfruté, lo padecí pero últimamente cada vez me está gustando menos verlo. Los espacios reducidos y la tecnología nos quitaron la gambeta".

"EL FÚTBOL ES UNA SELVA"



"EL FÚTBOL ES UNA SELVA"



Los sacrificios, lo que se perdió por este deporte que exige tanto y mucho más. ¡Qué lectura, Pipa! ¡Y hasta se ganó la admiración del @caiaimar!



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/gXKzDnjy0P — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 3, 2021

También tuvo un momento para hablar sobre el joven sensación de la liga nacional: Julián Álvarez. "Lo vi parecido a mi en el hambre, en las ganas de triunfar, en el querer aprender. Me pone muy feliz que le vaya bien, ojalá tenga una grandísima carrera", fue la conclusión de Higuaín.

