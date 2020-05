¿Higuaín a River? El padre del Pipita confirmó su futuro

Jorge Higuaín se refirió a los rumores de una posible vuelta de su hijo al Millonario. Además, habló de los memes contra Gonzalo.

Como ocurrió en casi todos los semestres de los últimos años, hace semanas en River sonó con fuerza la posibilidad de que Gonzalo Higuaín se vuelva a poner la banda roja. De hecho, el rumor en Italia nació hace un mes en Italia, pero se reactivó en estos días por las declaraciones de Enzo Francescoli y la posterior publicación del mismo medio italiano que había lanzado la bomba a principios de abril. Sin embargo, el padre del Pipita pinchó el globo de la ilusión antes de que se siguiera inflando.

Jorge Higuaín dejó en claro que "no es el momento" para que su hijo regrese al club que lo vio debutar en Primera en el 2005. "Ya lo dije, pero lo digo aunque a veces me aburre repetirlo: Gonzalo tiene un año y medio más de contrato en la y lo va a respetar", aseguró el Pipa, en declaraciones a TNT Sports.

"A veces leo o escucho que se generan ilusiones, o incluso tengo amigos o gente que me cruzo por la calle y me preguntan '¿vuelve tu hijo?'", contó el exjugador de River y Boca, entre otros, y agregó: "No está bien hablar de eso porque es una ilusión que se genera que no es correcta. No va a ocurrir. Es otro contexto el fútbol europeo y el nuestro. Hoy el mercado europeo está muy lejos del argentino como para competir o ilusionarse con la vuelta de un futbolista".

Más equipos

Por otra parte, Higuaín padre habló de los interminables cargadas en las redes sociales contra el hoy delantero de la Juve. "Seguramente hay mucha gente que no tiene cosas que hacer, que está al pedo y parece que es la nueva moda hacer comentarios desde el living. Yo pienso ‘¿se puede ser tan estúpido de pasarte todo el día elaborando memes o agrediendo?’ Al menos prefiero que me insulten por la calle, son muy cobardes los que atacan por las redes", concluyó.