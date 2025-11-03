Hidden Gems FC - La sensación camerunesa de LaLiga que podría seguir los pasos de Samuel Eto'o

La lista de goleadores de LaLiga muestra un nombre que pocos reconocerían: Karl Etta Eyong, un joven que hace apenas tres años jugaba fútbol amateur en Camerún y hoy se ha convertido en uno de los delanteros más prometedores del mundo.

En un polvoriento campo sin césped en Douala, Camerún, Etta Eyong posa para la cámara. Sus brazos están cubiertos de arena y su camiseta, alguna vez blanca, ahora es de un tono indefinido. Nada de eso parece importarle: su sonrisa amplia y contagiosa lo dice todo.

Forma un corazón con las manos después de marcar tres goles para el Galactique FC, un humilde club juvenil camerunés. En otra imagen de esa época, el joven delantero levanta dos dedos en señal de paz y mira con determinación a la cámara. Pero el detalle más significativo está en su camiseta: las franjas rojas y azules, los toques dorados y el logo de Nike dejan claro que se trata de una réplica del FC Barcelona.

Una prenda que, más allá de ser falsa, simbolizaba un sueño que hoy empieza a hacerse realidad.

Las cosas en el fútbol pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Es un cliché, sí, pero Karl Etta Eyong es la prueba viviente de ello. Lo que comenzó como un sueño en los polvorientos campos de Douala hoy lo tiene bajo la lupa de los grandes clubes europeos, incluido el FC Barcelona.

Su admiración por el conjunto catalán no sorprende. Samuel Eto’o, el ídolo que también nació en Douala, sigue siendo un héroe nacional, y Etta Eyong lo menciona junto a Didier Drogba como sus grandes referentes. “Ahora que soy delantero, admiro a Didier Drogba y a Samuel Eto’o”, confesó en una entrevista con Canal+.

Paradójicamente, Etta Eyong no siempre jugó como delantero. Su cambio de posición fue pura casualidad. “En mi último año en el Villarreal, hubo una lesión en el ataque. El entrenador me preguntó si podía jugar ahí y respondí que sí, sin pensarlo”, recuerda. Hasta entonces, se desempeñaba como mediocampista, inspirado en la fuerza y la elegancia de Yaya Touré.

Retrocediendo a sus inicios, el joven camerunés aún perseguía su sueño cuando jugaba para el Galactique FC en Yaundé. Fue allí donde lo descubrieron varios ojeadores, entre ellos los del Cádiz, que poco antes habían fichado a otro talento de su club formativo.

Etta Eyong aprovechó su oportunidad al máximo: brilló con el filial del Cádiz y su rendimiento llamó la atención del Villarreal, que desembolsó 1,5 millones de euros para incorporarlo. En el equipo B, el camerunés encontró su nueva identidad como delantero: 19 goles y seis asistencias en 30 partidos lo catapultaron al primer equipo.

Su debut profesional fue de película. En su sexto minuto en LaLiga, marcó el gol de la victoria ante el Girona (0-1), cumpliendo el sueño que lo había impulsado desde los campos de arena de Douala.

Hoy, Etta Eyong vive un ascenso meteórico. En el inicio de la nueva temporada, ha participado con gol o asistencia en cada uno de sus primeros seis partidos. Tras su paso por Villarreal, el Levante, recién ascendido, apostó por él y pagó 3 millones de euros, una auténtica ganga considerando su rendimiento.

Con cinco goles y una asistencia en ocho encuentros, el camerunés se ha convertido en la sensación de LaLiga. El fin de semana pasado volvió a ser protagonista con un penalti fallado y una chilena espectacular detenida por Ionut Radu. Más allá del resultado, su energía, talento y hambre de gol confirman algo: Karl Etta Eyong está destinado a seguir los pasos de Eto’o.

Karl Etta Eyong es un futbolista total: atlético, potente, dominante en el juego aéreo y con una velocidad explosiva. Su inteligencia táctica también destaca: se mueve con precisión, elige bien sus desmarques y, con simples fintas corporales, genera espacio constantemente para recibir el balón. Además, su pasado como mediocampista le permite cumplir con solvencia en las labores defensivas, un rasgo que lo diferencia de muchos delanteros jóvenes.

No sorprende que el director deportivo del Levante, Héctor Rodas, ya esté recibiendo llamadas de distintos clubes. “Ya hay interés”, reconoció en entrevista con Las Provincias. “No hay muchos jugadores como él; por su talento y edad atrae mucha atención. Debemos disfrutarlo mientras podamos y esperar que mantenga este nivel. Eso nos acercará a nuestro objetivo de mantenernos en Primera”.

Con seis goles en LaLiga, Etta Eyong estaría peleando por el liderato de goleo —ha anotado más que cualquier jugador del FC Barcelona— si no fuera por un imparable Kylian Mbappé, que ya suma 13 tantos. En el reciente enfrentamiento entre Levante y Real Madrid (1-4), ambos delanteros marcaron. Tras el partido, Etta Eyong se acercó a su compatriota por ascendencia. “Solo charlamos un poco”, contó. “Kylian es un tipo encantador. Intercambiamos camisetas y me dijo: ‘Nos vemos en el partido de vuelta’”.

El Real Madrid sigue de cerca su evolución, según la revista SPORT, aunque un traspaso al FC Barcelona parece más factible. Con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, el camerunés sería una opción mucho más asequible que el objetivo soñado, Julián Álvarez.

El Barça, según Mundo Deportivo, ya es un gran admirador de su talento. Y si el club decide dar el paso, el círculo podría cerrarse de manera perfecta: Karl Etta Eyong, aquel chico que posaba con una camiseta falsa del Barça en un campo de arena de Douala, podría vestir pronto una auténtica. Lo que antes era solo un sueño, ahora está peligrosamente cerca de hacerse realidad.