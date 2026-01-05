Hidden Gems FC - Robin Roefs, el portero de 22 años que sacude a Países Bajos y cautiva a Inglaterra

La historia de Robin Roefs parece sacada de un cuento de hadas. Con apenas 22 años y en solo su segunda temporada como portero titular, ya es considerado uno de los mejores guardametas de la Premier League. Para el holandés, un lugar en la alineación inicial de la Copa del Mundo sería la consagración definitiva.

Cuando Robin Roefs (22) camina rumbo al vestuario del City Ground —casa del Nottingham Forest—, el ambiente cambia por completo. El cuerpo técnico y los jugadores del Sunderland interrumpen su conversación para dedicarle una ovación cerrada. Aplausos y vítores para su nuevo portero, quien en muy poco tiempo se ha convertido en una pieza clave de los primeros éxitos del equipo esta temporada.

Acababa de evitar el gol con una atajada magistral, una más en una temporada en la que ese tipo de intervenciones ya se han vuelto habituales. En Inglaterra, el guardameta holandés destaca rápidamente por su seguridad, serenidad, buen manejo del balón y, sobre todo, por la calidad de sus paradas.

En el más reciente partido de liga del Sunderland, ante el Manchester City, volvió a demostrar por qué ya es uno de los favoritos de la afición de los Black Cats. El encuentro se convirtió en un duelo de porteros entre Roefs y Gianluigi Donnarumma, dos de los guardametas más destacados de Inglaterra —si no del mundo— esta temporada.

Ambos se mostraron infranqueables y el partido terminó sin goles, pero con una sucesión de atajadas en ambas porterías. Tras el encuentro, Troy Deeney calificó a Roefs como “el fichaje de la temporada” durante su análisis para la BBC. Por su parte, Jamie Carragher incluyó al holandés en su once ideal de la Premier League en la primera mitad del curso.

“Estoy muy impresionado con él. Ha tenido un inicio brillante en la Premier League con el Sunderland, que cuenta con una de las mejores defensas de la liga, y él ha sido una pieza clave en ese rendimiento”, afirmó el exjugador del Liverpool a Sky Sports.

O, como lo expresó un aficionado del Sunderland de forma más gráfica en X: “Lanzaría a mi perro desde un puente si supiera que Roefs está abajo para atraparlo”. Lo cierto es que el impacto de Roefs está siendo enorme, y las estadísticas no hacen más que confirmarlo.

Con sus 1.93 metros de estatura, el guardameta registra hasta ahora el mejor porcentaje de atajadas de la Premier League esta temporada: 79 por ciento. Además, lidera la liga en balones atrapados (30), suma 67 salvadas —un promedio de 3.5 por partido— y ha mantenido su portería en cero en siete ocasiones.

Para los aficionados a las métricas avanzadas, Roefs ha evitado 3.71 goles esperados y también detuvo el único penalti que le han ejecutado. Todo esto cobra aún más valor si se considera que apenas se trata de su segunda temporada completa como portero titular, un dato sencillamente asombroso.

En la campaña 2023/24, Roefs era visto como una de las grandes promesas del NEC Nijmegen, aunque todavía vivía a la sombra del experimentado internacional neerlandés Jasper Cillessen. De aquella etapa, el joven portero reconoce haber aprendido enormemente, como contó más tarde a Voetbal International.

“Pude medirme con Jasper todos los días. Él sabe exactamente lo que se necesita al más alto nivel y fue, por supuesto, un ejemplo para mí. Si mi carrera llega a parecerse a la suya, lo aceptaría encantado”, explicó Roefs, quien observaba con atención cada movimiento del guardameta de entonces 36 años para incorporarlo a su propio juego.

“Jasper a veces hacía que todo pareciera fácil, cuando en realidad puede ser muy complicado para otros porteros”, añadió. “Fue de gran ayuda tanto dentro como fuera del campo. Siempre estuvo abierto a responder cualquier pregunta. Mientras era su suplente, sentía que me acercaba cada vez más al primer equipo”.

Tras la salida de Cillessen al Las Palmas una temporada después, Roefs respondió al reto. En su campaña de debut como titular, con apenas 21 años, dejó una gran impresión, aunque su autocrítica fue severa. “¿Si estoy satisfecho con la temporada? La respuesta corta es no”, confesó.

“He tenido demasiados momentos en los que no estuve a la altura. Eso no debería pasarme. Como máximo, una vez por temporada, no tres”. Cuando VI habló con él a finales de febrero, Roefs aún no sabía que su carrera estaba a punto de despegar.

“Si surge algo interesante, estoy dispuesto a considerarlo, pero no asumo que vaya a pasar este verano”, dijo entonces. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El Sunderland se puso en contacto con el NEC Nijmegen, y el director general Wilco van Schaik quedó sorprendido por la rapidez de las negociaciones.

“Es la transferencia más veloz que he visto”, reveló en el podcast De Grote Bestuurskamer. “Fue algo realmente sin precedentes. En un momento, Carlos Aalbers (director técnico del NEC) entró con una hoja y dijo: ‘Mira esto: 9.5 millones de euros del Sunderland’. Respondí de inmediato: ‘¡Acéptalo! ¿Dónde firmo?’”.

“Aalbers quería seguir negociando, pero yo no estaba interesado. Le dije: ‘¿Estás completamente loco?’. Aun así, se continuó negociando y, en cuestión de minutos, la oferta subió a 10.5 millones de euros, más tres bonificaciones de un millón cada una. En total, la negociación duró menos de 20 minutos”.

En buena medida, Roefs debe su traspaso a su participación en el Campeonato de Europa Sub-21 con Jong Oranje. Fue en ese torneo donde realmente se separó del resto de los porteros. Brilló ante Portugal Sub-21, manteniendo con vida a una Oranje con diez hombres (0-1), y dejó una huella imborrable en la semifinal perdida frente a Inglaterra.

Getty Images

“¿Voy demasiado lejos si te llamo Edwin van der Sar?”, le preguntó un reportero de Ziggo Sport a Roefs durante la Eurocopa juvenil. “Bueno, eso es muy entusiasta, creo”, respondió él con una sonrisa.

No sorprende que los cazatalentos del Sunderland lo tuvieran en la mira ese verano. La mejor parte: Roefs no estaba inicialmente previsto como portero para ese torneo, pero una lesión de Rome-Jayden Owusu-Oduro le abrió la puerta para defender la portería.

Para el Sunderland, la transferencia ha resultado ser un auténtico acierto. Roefs se ha ganado rápidamente un lugar en el once titular durante la pretemporada, y el entrenador Régis Le Bris no tiene intención de moverlo de allí. Tampoco sus compañeros, por cierto.

La recompensa definitiva llegó a finales de agosto, cuando Ronald Koeman llamó personalmente a Roefs para convocarlo al equipo nacional de Países Bajos para los clasificatorios de la Copa del Mundo contra Polonia y Lituania.

Aunque aún no ha debutado con la selección mayor, un lugar como titular en el próximo Mundial está lejos de ser imposible. Aun así, Roefs mantiene los pies en la tierra. “Bart Verbruggen lo está haciendo realmente bien”, señaló en noviembre. “No hay razón para cambiar nada. Además, Mark Flekken también es un gran portero. Solo tengo que seguir trabajando y estar listo cuando llegue mi oportunidad”.

Hace cuatro años, como tercer portero del NEC, vio el Mundial de Qatar cómodamente desde el sofá de sus amigos. “En aquel entonces, nadie había oído hablar de mí. Y ahora aquí estoy. Así de rápido puede cambiar el fútbol”.

Roefs espera viajar con el equipo a América el próximo verano. “Solo estar allí sería increíble a mi edad. Por supuesto que sueñas con jugar, pero no tiene que suceder ahora mismo. Paso a paso”. Sería, sin duda, un hito histórico en su joven carrera.