Herbert Sosa: “No tengo nada en contra de nadie”

El jugador del Santa Tecla habló sobre el partido del pasado fin de semana ante Alianza.

Herbert Sosa fue uno de los jugadores más buscados por los del Alianza en el partido que empataron 0-0, en Las Delicias. Pero no fue para saludarlo, ya que recibió mucha pierna fuerte de parte de exjugadores con los que compartió en el cuadro albo: “No tengo nada en contra de nadie, espero que tampoco haya algo contra mía”, dijo el volante en el programa “Los Provocadores”.

Para Sosa es por la intensidad con la que se juegan estos partidos: “No hubo nada personal, estos partidos se juegan así de fuerte, lo viví en Alianza, ahora lo vivo con Santa Tecla, solo es rivalidad”.

El mediocampista reiteró que seguirá siendo aficionado blanco, pese a que le dieron de baja cuando todavía le quedaba un año de contrato.

“En el último torneo no tuve los minutos, es algo que ocurre dentro de lo que hacemos, tenía un año de contrato, pero se complicó por no tener el minutaje, la final me terminó de afectar, venía de más de un mes sin jugar”, señaló Herbert Sosa, quien en ese partido falló uno de los penaltis.