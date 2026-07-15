Henry critica duramente a Francia: ¡España jugó como si el rival no existiera!

La leyenda francesa Thierry Henry afirmó que España mereció avanzar a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia. Elogió el juego colectivo de «La Roja» y recordó que España ya demostró su calidad al ganar la Eurocopa.

En su análisis para Fox Sports, afirmó: «Los españoles impusieron su dominio del balón durante todo el partido y demostraron por qué son campeones de Europa. Fueron claramente superiores, y ganó el mejor equipo».

Y añadió: «Si no estás concentrado desde el primer minuto contra España, lo pagas caro. Es la peor selección ante la que puedes ir por detrás en el marcador, porque remontar contra ella es extremadamente difícil. Francia debe analizar lo ocurrido, aprender de esta experiencia y volver más fuerte si quiere superar a su nuevo rival».

El dominio español continúa

El exjugador francés añadió que este dominio no se limita a la selección absoluta, sino que se repite en todas las categorías.

«Fijaos en el fútbol femenino, las selecciones juveniles u olímpicas: perdí contra ellos en 2024 y siguen presentes en todos los torneos. Tienen una identidad clara y una filosofía firme; todas las selecciones juegan de la misma manera, sin importar la categoría de edad».

Y concluyó: «El entrenador sabe aplicar este estilo, y eso se nota en el campo. Es un sistema colectivo con jugadores de gran calidad».

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«Si España tiene el balón, no te lo va a devolver»

Henry destacó la posesión como el arma decisiva.

Y añadió: «Cuando España tiene el balón, no te lo devuelve, sino que te obliga a perseguirlo. Hay que elogiar el sistema que han construido, porque España no siempre ganaba de esta manera, pero hoy en día consigue victorias en todas las categorías y niveles».

El segundo gol resume esa filosofía.

Para Henry, el segundo gol, obra de Pedro Porro tras una larga serie de pases, resume a la perfección la filosofía del fútbol español.

«Lo viví como jugador, como entrenador y en el Barcelona. Todos conocen sus movimientos: el balón se mueve mientras los jugadores mantienen sus posiciones y confían en sus compañeros».

Además, amplían el campo para atraer al rival, crean espacios y luego mueven el balón como si el adversario no existiera. Da igual que juegue Álex Baena o Nico Williams: todos saben lo que se espera de ellos porque aprenden este estilo desde los nueve años. Da igual si es su primer partido internacional o el tercero: sale al campo sabiendo cómo jugar, porque todos pertenecen a la misma escuela».